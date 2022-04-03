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Зеленский о Буче: Так теперь будет восприниматься российское государство, его культура погибла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 21:31
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия теперь будет восприниматься через призму убитых ее военными мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли".

Детали: Зеленский отметил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

"Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?", - спрашивает президент.

Зеленский хочет, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы.

"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям", - сказал он.

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Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Из-за зверств россиян в Буче президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО за промедление с приглашением Украины в Альянс и жестко обратился к российским матерям.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Темы: ЗеленскийБучаРосcиявойна
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