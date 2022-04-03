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Зеленский о Буче: Так теперь будет восприниматься российское государство, его культура погибла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 21:31
Зеленский о Буче: Так теперь будет восприниматься российское государство, его культура погибла
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия теперь будет восприниматься через призму убитых ее военными мирных жителей Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли".

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Детали: Зеленский отметил, что хочет, чтобы мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле.

"Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал вашей России украинский город Буча?", - спрашивает президент.

Зеленский хочет, чтобы руководители РФ увидели, как выполняются их приказы.

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"Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность. За эти убийства, за эти пытки, за эти оторванные взрывами руки, которые лежат на улицах. За выстрелы в затылок связанным людям", - сказал он.

Что предшествовало: 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.

После этого начала открываться информация о зверствах, совершенных в оккупированном городе российскими военными. В частности, Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. На улицах города также были обнаружены тела обнаженных женщин.

Из-за зверств россиян в Буче президент Владимир Зеленский упрекнул НАТО за промедление с приглашением Украины в Альянс и жестко обратился к российским матерям.

Минобороны РФ не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Темы: ЗеленскийБучаРосcиявойна
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