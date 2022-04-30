Черниговщина: враг обстрелял пограничников из минометов и активно шпионит с воздуха
Российские войска снова обстреляли приграничье Черниговщины из минометов и активно ведут воздушную разведку.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: После обеда в субботу пограничники зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра.
Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали.
Также в небе над украинской территорией 30 апреля зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
Что предшествовало: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.
В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.
В последние дни враг неоднократно обстреливал приграничье Черниговщины из минометов и гранатометов.
Напомним: Начиная с 2018 года 30 апреля отмечается День пограничника Украины.