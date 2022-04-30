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Черниговщина: враг обстрелял пограничников из минометов и активно шпионит с воздуха

Валентина РоманенкоСуббота, 30 апреля 2022, 15:56

Российские войска снова обстреляли приграничье Черниговщины из минометов и активно ведут воздушную разведку.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: После обеда в субботу пограничники зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра.

Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали.

Также в небе над украинской территорией 30 апреля зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Что предшествовало: В рамках возобновления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки.

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В то же время из-за продолжения российской агрессии, классической охраны границы не происходит, ведь остается опасность минирования, работы диверсионно-разведывательных групп и обстрелов сопредельной территории.

В последние дни враг неоднократно обстреливал приграничье Черниговщины из минометов и гранатометов.

Напомним: Начиная с 2018 года 30 апреля отмечается День пограничника Украины.

Темы: Черниговская областьвойнаПограничная служба
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