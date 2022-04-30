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Чернігівщина: ворог обстріляв прикордонників із мінометів і активно шпигує з повітря

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 15:56

Російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів та активно ведуть повітряну розвідку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Пообіді у суботу прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру.

Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали.

Також в небі над українською територією 30 квітня зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Що передувало: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

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Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

В останні дні ворог неодноразово обстрілював прикордоння Чернігівщини з мінометів та гранатометів.

Нагадаємо: Починаючи з 2018 року 30 квітня відзначається День прикордонника України.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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