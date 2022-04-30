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Чернігівщина: ворог обстріляв прикордонників із мінометів і активно шпигує з повітря

Валентина РоманенкоСубота, 30 квітня 2022, 15:56

Російські війська знову обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів та активно ведуть повітряну розвідку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Пообіді у суботу прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка".

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Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномету 120-мм калібру.

Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали.

Також в небі над українською територією 30 квітня зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

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Що передувало: В рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки.

Водночас через продовження російської агресії, класичної охорони кордону не відбувається, адже залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп та обстрілів із суміжної території.

В останні дні ворог неодноразово обстрілював прикордоння Чернігівщини з мінометів та гранатометів.

Нагадаємо: Починаючи з 2018 року 30 квітня відзначається День прикордонника України.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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