Николаев подвергся нескольким ракетным ударам вслед за Одессой

Российские войска утром 4 апреля нанесли несколько ракетных ударов по городу Николаеву.

Источник: городской глава Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь: "Друзья, с самого утра российские войска нанесли несколько ракетных ударов по городу. Собираем данные".

Детали: Мэр Николаева призвал жителей не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.

"Если хотите поделиться информацией – пишите мне в личные сообщения на Facebook", – добавил Сенкевич.

Воздушная тревога объявлялась в Николаевской области с 00:07 до 00:29 и с 07:33 до 07:55.

Этому предшествовало: Под утро понедельника российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.

ВИДЕО ДНЯ

По Николаеву российские войска били ракетами уже дважды: утром 29 марта – в здание областной государственной/военной администрации (36 погибших, более 30 травмированных), днем 3 апреля – в неизвестный объект (1 человек погиб и 11 ранены).

В Одессе россиянам не удалась высадка десанта с моря, в Николаеве не произошло прорыва в наземной операции, потому войска РФ начали бить по этим городам ракетами.