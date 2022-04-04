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Зеленский приехал в Бучу

Роман ПетренкоПонедельник, 4 апреля 2022, 15:24
Зеленский приехал в Бучу
фото ввс

Президент Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств россиянами украинских мирных жителей.

Источник: русская служба ВВС

Детали: По словам журналистов, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.

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Президент заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

На вопрос корреспондента Би-би-си, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, он сказал, что да.

Прямая речь Зеленского: "Да, потому что Украина должна обрести мир.

ВИДЕО ДНЯ

Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Больше деталей: Глава парламента Руслан Стефанчук с нардепами также посетили освобожденные территории Киевской области.

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Темы: ЗеленскийБучавойнаРосcия
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