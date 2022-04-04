Зеленский приехал в Бучу
Президент Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств россиянами украинских мирных жителей.
Источник: русская служба ВВС
Детали: По словам журналистов, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.
Президент заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
На вопрос корреспондента Би-би-си, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, он сказал, что да.
Прямая речь Зеленского: "Да, потому что Украина должна обрести мир.
Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
Больше деталей: Глава парламента Руслан Стефанчук с нардепами также посетили освобожденные территории Киевской области.
"У найближчі дні, а може у найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання" — УП запитала президента Зеленського, які є сценарії щодо порятунку Маріуполя pic.twitter.com/1vlUlHS7qw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2022
Предыстория:
- 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.