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Яхту близкого к Путину олигарха Вексельберга схватили в Испании

Елена РощинаПонедельник, 4 апреля 2022, 16:10
Яхту близкого к Путину олигарха Вексельберга схватили в Испании
Tango, фото с marinetraffic.com

Испанская полиция совместно с Федеральным бюро расследований США обыскали и изъяли яхту Tango, предположительно принадлежащую подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, который имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Associated Press

Детали: Утром 4 апреля гражданская гвардия Испании и федеральные агенты США спустились на яхту Марина Реал в порту Пальма-де-Майорка, столице Испанских Балеарских островов в Средиземном море. Журналисты видели, как полиция входила и выходила из лодки.

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Изъятие мегаяхты подтвердили два источника на условиях анонимности.

Представитель испанской гражданской гвардии подтвердил, что офицеры испанской полиции и ФБР были на пристани для обыска судна в понедельник утром, и сказал, что дополнительные детали будут обнародованы позже.

Речь идет о 78-метровой (254-футовой) яхте Tango,которая  ходит под флагом Островов Кука и может стоить 120 миллионов долларов.

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Согласно документам Министерства финансов США, яхта входит в активы, связанные с Виктором Вексельбергом, миллиардером и близким союзником президента России Владимира Путина, который возглавляет московскую Renova Group – конгломерат, включающий металлы, добычу, технологии и другие активы.

 
marinetraffic.com

Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести бизнес с ним и его организациями.

Это не впервые испанские власти принимают участие в захвате суперяхты российского олигарха, но впервые правительство США захватило яхту олигарха с тех пор, как генпрокурор Меррик Гарленд и министр финансов Джанет Йеллен собрали группу REPO для применения санкций к российским элитам, доверенным лицам Путина и олигархам после полномасштабного вторжения России в Украину..

Виктор Вексельберг – бизнесмен украинско-еврейского происхождения, который заработал свое состояние, инвестируя в алюминиевую и нефтяную промышленность в постсоветскую эпоху. Он имеет в США дома (в Нью-Йорке и Коннектикуте) и инвестиции.

США вводили санкции против Вексельберга еще в 2018 году из-за вероятной причастности к российскому вмешательству в американские выборы.

Этому предшествовало: Испания уже задерживала суперяхту "Valerie" главы "Ростеха" Сергея Чемезова, суперяхту "Crescent" гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина и яхту "Lady Anastasia" российского олигарха Александра Михеева.

Французские власти также захватили суперяхты, в том числе яхту "Amore Vero" Игоря Сечина.

Италия конфисковала несколько яхт и другие активы российских олигархов. В частности, итальянская финансовая полиция захватила в порту Сан-Ремо суперяхту "Лена", принадлежащую близкому к Путину олигарху Геннадию Тимченко; 65-метровую (215-футовую) "Леди М", принадлежащую Алексею Мордашову в соседнем городе Империя, а также  виллы в Тоскане и Комо.

Великобритания тоже арестовывала в своих водах элитную яхту, которая может принадлежать одному из подсанкционных российских олигархов.

Темы: санкцииолигархиСШАРосcия
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