Посетив Бучу, Зеленский отреагировал на заявление Меркель об отказе Украине в НАТО
Президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на улицах освобожденной Бучи, сказал, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель поняла его приглашение посмотреть на жертв российской оккупации.
Источник: пресс-служба Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что она мой сигнал прекрасно услышала. И не только она – я обращался к лидерам Европы, и господину Саркози, которые, как известно, принимали важные решения.
Они – скажем так – были под влиянием Российской Федерации, и нескольких других лидеров. Но прежде всего под РФ и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решения по поводу Украины.
Вся эта история, инсинуации про "открытые двери в НАТО" (для Украины – ред.) – мы знаем, что большая часть европейских государств-членов НАТО поддерживали как (возможного – ред.) члена Альянса – тогда ещё в Бухаресте (в 2008 году – ред.)
И прекрасно знаем, кто те лидеры, и я считаю, что Ангела среди тех лидеров, лидеров ведущих стран, от которых и зависело решение, быть ли Украине членом НАТО. Я считаю, то, что происходит – это (были – ред.) игры в поддавки с РФ, дать возможность им укрепиться и почувствовать, что они, собственно говоря, влияют на Европейский Союз".
Детали: Зеленский ещё раз повторил свое приглашение для бывших и нынешних лидеров Европы приехать на место в Бучу и остальные города Киевской области, чтобы убедиться в последствиях политики уступок РФ.
Справка: 2-4 апреля 2008года в столице Румынии Бухаресте прошел саммит лидеров стран-членов НАТО, на который пригласили президентов Украины Виктора Ющенко и Грузии Михеила Саакашвили, а также российского президента Владимира Путина.
Украина и Грузия надеялись, что на саммите будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Но после переговоров Путина с некоторыми лидерами стран НАТО, в том числе немецким канцлером Меркель, страны-члены приняли резолюцию с формулировкой, что Украина и Грузия могут надеяться в обозримом будущем стать членами Альянса Североатлантического договора.
По словам дипломатов и членов делегаций, на отсрочке ПДЧ для Украины и Грузии настаивала сама Меркель.
Меркель и Саркози поддерживали партнерские отношения с лидерами РФ во время своих каденций.
Меркель занимала должность канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Саркози французский суд признал виновным в совершении коррупционного преступления, и согласно приговору он на данный момент отбывает свой срок наказания на дому.
Предыстория:
- В вечернем обращении 3 апреля, после огласки в СМИ фактов издевательств, изнасилований, пыток и убийства безоружных украинцев со стороны российских оккупантов в Киевской области, Зеленский пригласил Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу и окрестности, чтобы убедиться в последствиях политики уступок и умиротворения Путина и России.
- 4 апреля представитель бывшего канцлера ФРГ обнародовал заявление от её имени, в котором сказано, что Меркель не отказывается от своего решения на саммите НАТО в Бухаресте и настаивает на том, что отсрочить процесс вхождения Украины в Альянс, было правильным.
- Президент приехал 4 апреля лично в Бучу, чтобы увидеть своими глазами последствия преступлений российских оккупантов против гражданского населения.