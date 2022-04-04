Посетив Бучу, Зеленский отреагировал на заявление Меркель об отказе Украине в НАТО

Президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на улицах освобожденной Бучи, сказал, что бывший немецкий канцлер Ангела Меркель поняла его приглашение посмотреть на жертв российской оккупации.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Я думаю, что она мой сигнал прекрасно услышала. И не только она – я обращался к лидерам Европы, и господину Саркози, которые, как известно, принимали важные решения.

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Они – скажем так – были под влиянием Российской Федерации, и нескольких других лидеров. Но прежде всего под РФ и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решения по поводу Украины.

Вся эта история, инсинуации про "открытые двери в НАТО" (для Украины – ред.) – мы знаем, что большая часть европейских государств-членов НАТО поддерживали как (возможного – ред.) члена Альянса – тогда ещё в Бухаресте (в 2008 году – ред.)

И прекрасно знаем, кто те лидеры, и я считаю, что Ангела среди тех лидеров, лидеров ведущих стран, от которых и зависело решение, быть ли Украине членом НАТО. Я считаю, то, что происходит – это (были – ред.) игры в поддавки с РФ, дать возможность им укрепиться и почувствовать, что они, собственно говоря, влияют на Европейский Союз".

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Детали: Зеленский ещё раз повторил свое приглашение для бывших и нынешних лидеров Европы приехать на место в Бучу и остальные города Киевской области, чтобы убедиться в последствиях политики уступок РФ.

Справка: 2-4 апреля 2008года в столице Румынии Бухаресте прошел саммит лидеров стран-членов НАТО, на который пригласили президентов Украины Виктора Ющенко и Грузии Михеила Саакашвили, а также российского президента Владимира Путина.

Украина и Грузия надеялись, что на саммите будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Но после переговоров Путина с некоторыми лидерами стран НАТО, в том числе немецким канцлером Меркель, страны-члены приняли резолюцию с формулировкой, что Украина и Грузия могут надеяться в обозримом будущем стать членами Альянса Североатлантического договора.

По словам дипломатов и членов делегаций, на отсрочке ПДЧ для Украины и Грузии настаивала сама Меркель.

Меркель и Саркози поддерживали партнерские отношения с лидерами РФ во время своих каденций.

Меркель занимала должность канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Саркози французский суд признал виновным в совершении коррупционного преступления, и согласно приговору он на данный момент отбывает свой срок наказания на дому.

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