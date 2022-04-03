Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу, освобожденную от российских оккупантов, чтобы увидеть последствия сотрудничества Европы с Путиным.
Источник: вечернее обращение Зеленского 3 апреля
Прямая речь Зеленского: "Нужны еще выводы. Не только о России. Но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю.
Сегодня четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из "серой зоны" на Востоке Европы, "серой зоны" между НАТО и Россией, "серой зоны", о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. даже самые страшные военные преступления.
За оптимистическими дипломатическими формулировками, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию, убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами.
Через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе. А теперь мы боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой войны.
Я приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидите своими глазами замученных украинцев и украинок.
Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы не обвиняем Запад, мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые это сделали против наших людей. Кроме тех, кто отдал им приказ.
Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь. У нас нет нерешительности.
14 лет назад глава России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны как Украина. А мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет".
Детали: Зеленский пообещал, что украинская власть предоставит детальные отчеты о военных преступлениях всем зарубежным партнерам и потребует от Запада введения еще более строгих санкций против России.
По словам президента, во вторник 5 апреля военные преступления, совершенные российскими оккупантами в пригородах Киева, будут предметом рассмотрения на заседании Совбеза ООН.
Кроме того, Зеленский анонсировал специальный юридический механизм координации правоохранителей в расследовании военных преступлений российских оккупантов и привлечении их к ответственности.
Свое традиционное обращение вечером президент начал без приветствия, учитывая трагические известия из освобожденных городов и городков Киевской области.
Справка: 2-4 апреля 2008года в столице Румынии Бухаресте прошел саммит лидеров стран-членов НАТО, на который пригласили президентов Украины Виктора Ющенко и Грузии Михеила Саакашвили, а также российского президента Владимира Путина.
Украина и Грузия надеялись, что на саммите будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Но после переговоров Путина с некоторыми лидерами стран НАТО, в том числе немецким канцлером Меркель, страны-члены приняли резолюцию с формулировкой, что Украина и Грузия могут надеяться в обозримом будущем стать членами Альянса Североатлантического договора.
По словам дипломатов и членов делегаций, на отсрочке ПДЧ для Украины и Грузии настаивала сама Меркель.
Меркель и Саркози поддерживали партнерские отношения с лидерами РФ во время своих каденций.
Меркель занимала должность канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Саркози французский суд признал виновным в совершении коррупционного преступления, и согласно приговору он на данный момент отбывает свой срок наказания на дому.
Предыстория:
- В этом же обращении президент сказал, что весь мир теперь будет воспринимать Россию и ее граждан как убийц, палачей, мародеров и насильников, а ее культура мертва.
- Днем 3 апреля Зеленский опубликовал фотографии с улиц освобожденных городов Киевской области, на которых лежат трупы украинцев, замученных российскими оккупантами. Он добавил, что войну можно было предотвратить, если бы не вынесли печально известное решение на саммите НАТО в 2008 году.
- 2 апреля украинские защитники, зашедшие в освобожденные от россиян города Киевской области, увидели уничтоженные дома, трупы жителей с завязанными руками и отверстиями от пуль в затылке, а также братские могилы с сотнями мирных жителей, в том числе женщинами и подростками.
- Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на фотографии из Бучи тезисом, что российским властям придется отвечать за эти ужасы, а немецкий канцлер Олаф Шольц считает необходимым создание международного расследования преступлений, совершенных против гражданского населения в населенных пунктах Киевщины. Макрон постоянно совершает телефонные разговоры с Путиным, а Шольц призвал не связывать всех россиян с войной против Украины.
- В течение 3 апреля, по данным Офиса Генерального прокурора, местные службы вывезли на судебную медицинскую экспертизу 410 тел замученных жителей пригородов Киева.