Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Бучу, освобожденную от российских оккупантов, чтобы увидеть последствия сотрудничества Европы с Путиным.

Источник: вечернее обращение Зеленского 3 апреля

Прямая речь Зеленского: "Нужны еще выводы. Не только о России. Но и о политическом поведении, которое фактически позволило этому злу прийти на нашу землю.

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Сегодня четырнадцатая годовщина саммита НАТО в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из "серой зоны" на Востоке Европы, "серой зоны" между НАТО и Россией, "серой зоны", о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. даже самые страшные военные преступления.

За оптимистическими дипломатическими формулировками, что Украина якобы может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году, был спрятан отказ принимать Украину в Альянс. Был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед Россией. Они думали, что, отказав Украине, смогут успокоить Россию, убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами.

Через 14 лет после того ошибочного расчета Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе. А теперь мы боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй мировой войны.

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Я приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидите своими глазами замученных украинцев и украинок.

Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы не обвиняем Запад, мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, которые это сделали против наших людей. Кроме тех, кто отдал им приказ.

Но мы имеем право говорить о нерешительности. О том, каким был путь в такую ​​Бучу, в такой Гостомель, в такой Харьков, в такой Мариуполь. У нас нет нерешительности.

14 лет назад глава России в Бухаресте сказал западным лидерам, что нет такой страны как Украина. А мы доказываем, что есть такая страна. Была и будет".

Детали: Зеленский пообещал, что украинская власть предоставит детальные отчеты о военных преступлениях всем зарубежным партнерам и потребует от Запада введения еще более строгих санкций против России.

По словам президента, во вторник 5 апреля военные преступления, совершенные российскими оккупантами в пригородах Киева, будут предметом рассмотрения на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, Зеленский анонсировал специальный юридический механизм координации правоохранителей в расследовании военных преступлений российских оккупантов и привлечении их к ответственности.

Свое традиционное обращение вечером президент начал без приветствия, учитывая трагические известия из освобожденных городов и городков Киевской области.

Справка: 2-4 апреля 2008года в столице Румынии Бухаресте прошел саммит лидеров стран-членов НАТО, на который пригласили президентов Украины Виктора Ющенко и Грузии Михеила Саакашвили, а также российского президента Владимира Путина.

Украина и Грузия надеялись, что на саммите будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Но после переговоров Путина с некоторыми лидерами стран НАТО, в том числе немецким канцлером Меркель, страны-члены приняли резолюцию с формулировкой, что Украина и Грузия могут надеяться в обозримом будущем стать членами Альянса Североатлантического договора.

По словам дипломатов и членов делегаций, на отсрочке ПДЧ для Украины и Грузии настаивала сама Меркель.

Меркель и Саркози поддерживали партнерские отношения с лидерами РФ во время своих каденций.

Меркель занимала должность канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Саркози французский суд признал виновным в совершении коррупционного преступления, и согласно приговору он на данный момент отбывает свой срок наказания на дому.

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