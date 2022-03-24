В Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины
Четверг, 24 марта 2022, 11:13
В Херсоне, захваченном российскими военными, на здание городского совета снова подняли флаг Украины.
Источник: городской глава Херсона Игорь Колыхаев
Прямая речь Колыхаева: "В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый.
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Хорошего дня, мой Город-герой!".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Российские войска зашли в Херсон 1 марта, выставив свои блокпосты. 2 марта они захватили вокзал и порт, установили военную технику под областной госадминистрацией.
- 2 марта оккупанты пришли и в горсовет – тогда мэр Игорь Колыхаев якобы договорился о функционировании города даже в условиях оккупации.
- 3 марта россияне отключили Херсон от украинского телевидения и начали включать российскую пропаганду.
- Херсонцы регулярно выходят на митинги за Украину и против российской оккупации. Военные РФ начали применять слезоточивый газ, стрелять и запугивать местных жителей. Оккупанты якобы готовы депортировать хоть пол города Херсона, чтобы подавить протесты.
- Российские захватчики планируют с апреля ввести в обращение на территории Херсоннской области рубли, заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.