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В Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины

Елена РощинаЧетверг, 24 марта 2022, 11:13
В Херсоне на здании горсовета снова вывесили флаг Украины
Херсон, горсовет, 24.03.2022, фото Игоря Колыхаева

В Херсоне, захваченном российскими военными, на здание городского совета снова подняли флаг Украины.

Источник: городской глава Херсона Игорь Колыхаев

Прямая речь Колыхаева: "В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый.

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Темы: Херсонместная властьвойна
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