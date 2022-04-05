Парламент Канады осудил преступления РФ в Буче и призвал увеличить поддержку Украины
Парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений РФ в Буче и призывом увеличить оборонную поддержку Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"При единогласном согласии было решено, что в свете ужасных и ужасающих сообщений, полученных из города Буча, Палата представителей решительным образом осуждает преступления против человечества и военные преступления, совершенные Владимиром Путиным, российскими военными и поддерживаемыми Россией силами" - говорится в документе.
Парламент Канады также призвал:
(a) предоставить Украине дальнейшую помощь в защите от российской агрессии;
(b) обеспечить документирование случаев преступлений против человечества и военных преступлений и привлечение России к ответственности за эти преступления в Международном уголовном суде и Международном суде ООН;
(c) оказать крайне необходимую экономическую поддержку Украине, включая введение дальнейших строгих экономических наказаний против российского режима и поддерживающих его, включая еще более жесткие торговые ограничения и экономические санкции, а также продолжение замораживания активов российских олигархов и их семей.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник заявила, что изображения из Бучи четко демонстрируют, там имели место военные преступления.
"В эти выходные мир стал свидетелем отвратительного и бессмысленного нападения на невинных мирных жителей в Буче. Эти террористические акты не останутся безнаказанными", - сказала Жоли.