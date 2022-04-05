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Парламент Канады осудил преступления РФ в Буче и призвал увеличить поддержку Украины

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 09:01

Парламент Канады принял резолюцию с осуждением преступлений против человечества и военных преступлений РФ в Буче и призывом увеличить оборонную поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"При единогласном согласии было решено, что в свете ужасных и ужасающих сообщений, полученных из города Буча, Палата представителей решительным образом осуждает преступления против человечества и военные преступления, совершенные Владимиром Путиным, российскими военными и поддерживаемыми Россией силами" - говорится в документе.

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Парламент Канады также призвал:

(a) предоставить Украине дальнейшую помощь в защите от российской агрессии;

(b) обеспечить документирование случаев преступлений против человечества и военных преступлений и привлечение России к ответственности за эти преступления в Международном уголовном суде и Международном суде ООН;

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(c) оказать крайне необходимую экономическую поддержку Украине, включая введение дальнейших строгих экономических наказаний против российского режима и поддерживающих его, включая еще более жесткие торговые ограничения и экономические санкции, а также продолжение замораживания активов российских олигархов и их семей.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник заявила, что изображения из Бучи четко демонстрируют, там имели место военные преступления.

"В эти выходные мир стал свидетелем отвратительного и бессмысленного нападения на невинных мирных жителей в Буче. Эти террористические акты не останутся безнаказанными", - сказала Жоли.

Темы: КанадаУкраинавойнаРосcия
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