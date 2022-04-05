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Парламент Канади засудив злочини РФ у Бучі і закликав збільшити підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 09:01

Парламент Канади ухвалив резолюцію з засудженням злочинів проти людства та воєнних злочинів РФ у Бучі і закликом збільшити оборону підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"За одностайної згоди було вирішено, що, у світлі жахливих і жахливих повідомлень, отриманих з міста Буча, Палата представників найрішучішим чином засуджує злочини проти людства та військові злочини, вчинені Владіміром Путіним, російськими військовими та підтримуваними Росією силами" - йдеться у документі.

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Парламент Канади також закликав:

(a) надати Україні подальшу допомогу для захисту від російської агресії;

(b) забезпечити документування випадків злочинів проти людства та воєнних злочинів і притягнення Росії до відповідальності за ці злочини в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН;

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(c) надати вкрай необхідну економічну підтримку Україні, включаючи запровадження подальших суворих економічних покарань проти російського режиму та тих, хто його підтримує, включаючи ще більш жорсткі торговельні обмеження та економічні санкції, а також продовження заморожування активів російських олігархів та їхніх сімей.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у понеділок заявила, що зображення з Бучі чітко демонструють, там мали місце воєнні злочини.

"Цими вихідними світ став свідком огидного і безглуздого нападу на невинних мирних жителів у Бучі. Ці терористичні акти не залишаться безкарними", - сказала Жолі.

Теми: КанадаУкраїнавійнаРосія
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