Зеленский ждет ответов о гарантиях безопасности и исключает "пакетные" соглашения с РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что решить все вопросы с Россией одним пакетом договоренностей не удастся. По его словам, предложения Украины по гарантиям безопасности в силе, но он ждет ответов от партнеров, которые готовы предоставить разные гарантии.

Источник: Зеленский в интервью украинским журналистам 5 апреля

Прямая речь: "Первый вопрос, который обсуждался (с российской делегацией – ред.) – гарантии безопасности. Второй обсуждаемый пункт – это Крым. До Донбасса руки не дошли, потому что у России есть свое видение Донбасса, а у нас есть свое.

Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам, даже если у нас будут переговоры. Если стороны хотят закончить войну – и это уже не только мы и Российская Федерация, но и западные наши партнеры – все должны над этим работать ежедневно".

Детали: На вопрос, остаются ли в силе предложения, озвученные в Стамбуле, после увиденного в освобожденных от оккупантов Буче и других городах Киевской области, Зеленский ответил утвердительно. Но нет ответа от круга стран, которые могут стать гарантами.

Прямая речь: "Круг этих гарантеров: разные страны готовы гарантировать разное – пока мы не получили конкретный перечень тех стран, которые готовы 100%-но включиться за нас. Это очень важный момент.

Нам не нужно иметь 40 стран мира, готовых по команде, по звонку, договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, готовые на все.

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Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие. Нам нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика – и чтобы все эти санкции были заранее выписаны и вступали в силу в первую секунду, пока нет ни одной пули. Чтобы в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны Российской Федерации, круг этих государств сомкнулся – и в течение суток, 2-3 дней ввели все сразу, заблокировали, просто под колбу загнали такое государство (агрессора – ред.).

Пока мы всю эту историю не составили, потому что не было встречи с нами всех советников (стран-партнеров – ред.), кроме Российской Федерации. Мы хотим встретиться со всеми. Они сказали, что они готовы встречаться и говорить, но этой встречи в Украине еще не состоялось, мы ждем ее в ближайшее время.

Если это произойдет, тогда – с пониманием, что у нас есть те или иные гарантии безопасности – мы можем продолжать этот первый кейс под названием "гарантии безопасности для Украины", которые предусматривают нашу внеблоковость".

Детали: Президент отметил, что все положительно настроены к Украине, но гарантий нет.

Владимир Зеленский дает интервью Фото Офиса президента

Он также рассказал, что россияне сперва пришли на переговоры с ультиматумами из 6 пунктов, но украинцы сразу сказали, что о денацификации и демилитаризации говорить не будут. "Денацификация звучит оскорбительно – мы можем в вашу сторону использовать эту фразу, а демилитаризацию мы не воспринимаем", – добавил Зеленский.

По его мнению, армия должна быть такой, чтобы защитить Украину.

"Мы понимаем, что даже если мы подпишем самое мощное соглашение, через 2 года Россия может вернуть (войска в Украину - ред.)", - сказал Зеленский.

По его мнению, вопрос Донбасса будет решаться сложнее вопроса Крыма, потому что ситуации на этих оккупированных Россией уже 8 лет территориях разные.

Президент заверил, что над наказанием виновных в преступлениях российской армии против мирных украинцев будут работать и совместная комиссия с ЕС, и украинские правоохранительные органы.

По его словам, доказательств преступлений против гражданских очень много – и доказательства будут только появляться, потому что еще есть оккупированные населенные пункты: Изюм, Мелитополь, Бердянск. Украина будет искать способ наказать виновных россиян.

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