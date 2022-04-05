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СМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

Вторник, 5 апреля 2022, 20:53

Большинство видео из Мариуполя, опубликованных главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сняты в одном городском сквере, несмотря на его заявления, что город находится под полным контролем "кадыровцев".

Источник: СлідствоІнфо.

Детали: Едва ли не с первых опубликованных видеозаписей из Мариуполя Кадыров утверждал, что город уже под их контролем. Впрочем, оказалось, что это далеко не так.

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СлідствоІнфо проанализировало видеозаписи из Мариуполя, которые публиковал Кадыров в своем телеграмме. В большинстве из них журналисты установили точные локации, где проходила съемка.

В то время как Кадыров хвастался полным контролем над Мариуполем, его боевики выкладывали видео из Сквера Казачества на окраине города.

Этот сквер расположен в одном из четырех районов города, Левоборежном. Он самый близкий к российским границам. На большинстве из проанализированных журналистами видео "кадыровцы" передвигаются именно по этому району. То есть о полном контроле города речь не идет.

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Также после критики в сторону кадыровцев о том, что они не знают, как пользоваться беспилотниками, тикток-воины Кадырова, как их охрестили в соцсетях за постановочные видео, начали снимать сюжеты про работу с БПЛА.

Что предшествовало: Мариуполь с начала марта находится в блокаде. Российские военные не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной.

Темы: КадыровМариупольвойна
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