Задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам захватывать Изюм

Украинские защитники задержали Евгения Брюханова, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами в Изюме.

Источник: заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник

Прямая речь Стрельника: "Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках.

Военнослужащие специальных операций ВСУ передают "поздравления" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться.

Потому что мы украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя Украины".

Евгений Брюханов фото: максим стрельник

Предыстория:

Городские власти сообщили, что по состоянию на 3 апреля, 80% жилой застройки города уничтожены.

Ранее украинские чиновники сообщали, что депутат от партии "ОПЗЖ" Анатолий Фомичевский провел оккупантов на территорию города, показав незащищенную дорогу.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в Изюме российские оккупанты производят обстрелы гражданского населения и документируют последствия, чтобы создать фейки якобы о "зверствах ВСУ".