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Задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам захватывать Изюм

Денис КарловскийВторник, 5 апреля 2022, 22:33
Задержали коллаборанта, помогавшего оккупантам захватывать Изюм

Украинские защитники задержали Евгения Брюханова, который один из первых начал сотрудничать с российскими оккупантами в Изюме.

Источник: заместитель городского головы Изюма Максим Стрельник

Прямая речь Стрельника: "Теперь он дает показания правоохранительным органам Украины о своем преступлении и других его соучастниках.

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Военнослужащие специальных операций ВСУ передают "поздравления" другим государственным предателям Украины, которые сейчас находятся в Изюме и призывают их добровольно сдаваться.

Потому что мы украинцы, изюмчане никогда не забудем и не простим никого, кто причастен к военным преступлениям против нашей страны и нашего города. Мы из-под земли достанем каждого врага и предателя Украины".

Евгений Брюханов
Евгений Брюханов
фото: максим стрельник

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Городские власти сообщили, что по состоянию на 3 апреля, 80% жилой застройки города уничтожены.
  • Ранее украинские чиновники сообщали, что депутат от партии "ОПЗЖ" Анатолий Фомичевский провел оккупантов на территорию города, показав незащищенную дорогу.
  • По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в Изюме российские оккупанты производят обстрелы гражданского населения и документируют последствия, чтобы создать фейки якобы о "зверствах ВСУ".

Темы: Изюмколлаборационизмоккупациявойна
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