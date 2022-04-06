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Кислица: Постпред России в ООН проговорился — сказал "война" вместо "спецоперация"

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 07:24

Постпред России в ООН Василий Небензя несколько раз на пресс-конференции употребил слово "война" вместо "спецоперации" и признал, что российская армия убивала гражданских лиц.

Источник: постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств в Буче, цитируемый "Укринформом"

Прямая речь, обращение Кислицы к Небензе: "Если и есть что-то, за что мы должны поблагодарить российского представителя, то это за его признание на вчерашней (4 апреля - Ред.) пресс-конференции, что Россия ведет войну против Украины. "Война" вы сказали несколько раз , а не "специальная операция"… Мне включить видео (с пресс-конференции)? Вы сказали, что это война и что на войне убивают мирных жителей".

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Детали: По словам Кислицы, единственная правда, которую сказал Небензя на заседании Совбеза - это то, что Россия движется в Украине не так, как планировала, и, как сказал Кислица, "единственная причина - это сопротивление украинской армии и украинского народа, а не ваша разумная военная планировка".

Отмечается, что на заседании Совбеза Небензя распространял кремлевскую ложь о "мистификации" массовых убийств в Буче, которую якобы совершили "украинские радикалы", и утверждал, что отвод российских войск из-под Киева был плановым.

Темы: ООН
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