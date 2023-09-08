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Нельзя предлагать России уступки – МИД о вероятном ослаблении санкций

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 сентября 2023, 17:35
Нельзя предлагать России уступки – МИД о вероятном ослаблении санкций
ОЛЕГ НИКОЛЕНКО, ФОТО УП

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикации СМИ о том, что ООН ведет переговоры с российскими властями по восстановлению Черноморской зерновой инициативы в обмен на санкционные уступки РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя МИД Олега Николенко

Детали: Он отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.

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"Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и не поощрять к новой агрессии, предлагая уступки", – подчеркнул Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российской стороной по восстановлению "зернового соглашения". В обмен на это Гутерриш предлагает РФ ослабить некоторые санкции против Москвы.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Сам Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.

Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.

Темы: зерноРосcияООНМИД
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