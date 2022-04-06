Зеленский перечислил, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский говорит, что советники лидеров 7 стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Источник: интервью Зеленского для турецкого телеканала Habertürk

Прямая речь Зеленского: "Скажу вам честно, сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать – пока такой объединенной встречи не было. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантеров.

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Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности.

Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем единое понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной".

Детали: Президент объяснил, что сначала должна состояться встреча специальных советников глав государств этих стран, на которых согласуют общее видение гарантий безопасности для Украины.

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Зеленский сказал, что у лидеров каждой из перечисленных стран есть свое видение гарантий, а также разная мера готовности к физическому вмешательству в случае возможного конфликта или войны против Украины.

Отдельно в таком соглашении должны быть прописаны механизмы при нарушении гарантий любой из стран-гарантеров. По словам президента, такой механизм должен предусмотреть конкретные меры по санкциям и международной изоляции страны, которая нарушит это соглашение. Также должны быть прописаны объемы и виды оружия, которые будут предоставлены украинским Вооруженным силам в случае нападения.

Украина готова обсуждать подписание соответствующего международного соглашения о гарантиях безопасности с Россией, когда остальные страны заверят в своей готовности приобщаться к защите Украины в случае возможной агрессии.

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