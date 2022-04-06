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Зеленский перечислил, какие страны готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины

Денис КарловскийСреда, 6 апреля 2022, 19:20
владимир зеленский. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский говорит, что советники лидеров 7 стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Источник: интервью Зеленского для турецкого телеканала Habertürk

Прямая речь Зеленского: "Скажу вам честно, сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства, или есть страны, которые сами хотят поддерживать – пока такой объединенной встречи не было. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантеров.

Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности.

Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем единое понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной".

Детали: Президент объяснил, что сначала должна состояться встреча специальных советников глав государств этих стран, на которых согласуют общее видение гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что у лидеров каждой из перечисленных стран есть свое видение гарантий, а также разная мера готовности к физическому вмешательству в случае возможного конфликта или войны против Украины.

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Отдельно в таком соглашении должны быть прописаны механизмы при нарушении гарантий любой из стран-гарантеров. По словам президента, такой механизм должен предусмотреть конкретные меры по санкциям и международной изоляции страны, которая нарушит это соглашение. Также должны быть прописаны объемы и виды оружия, которые будут предоставлены украинским Вооруженным силам в случае нападения.

Украина готова обсуждать подписание соответствующего международного соглашения о гарантиях безопасности с Россией, когда остальные страны заверят в своей готовности приобщаться к защите Украины в случае возможной агрессии.

Предыстория:

  • 5 апреля в интервью для украинских журналистов Зеленский сказал, что он ждет ответа от ключевых партнеров Украины. По его словам, для Украины важно, чтобы в соглашении были гарантии от стран, которые являются ключевыми геополитическими игроками.
  • В Кремле заявляли, что личная встреча президентов Украины и РФ возможна только после подписания юридического документа. 4 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что видит "шансы" на достижение компромиссного соглашения между РФ и Украиной.
  • Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия заявлял, что перед подписанием международного соглашения между Украиной, РФ и странами-гарантами, российское командование должно полностью вывести оккупационные войска в позиции, которые они занимали по крайней мере 23 февраля 2022 года. Далее должен пройти всеукраинский референдум, на котором украинцы должны выбрать, отказываются ли они от курса Украины к НАТО.

Темы: Зеленскийвойнамеждународная общественностьРосcия
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