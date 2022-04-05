Встреча Зеленского и Путина возможна, но после согласования документа – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов Украины и России возможна, но после согласования документа с позициями сторон.

Источник: российское пропагандистское госиздание РИА Новости со ссылкой на Пескова

Прямая речь Пескова: "Для нас ничего не изменилось – мы не отвергаем возможность, но только после согласования документа".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 4 апреля заявил, что чем дольше Россия будет затягивать со встречей президентов Украины и РФ, тем хуже для нее самой.

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