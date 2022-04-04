Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.
Источник: российское государственное издание "РИА Новости" с комментарием Лаврова
Прямая речь Лаврова: "По итогам раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализм относительно путей обеспечения безопасности Украины. Уже стало понятно и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть.
Шансы (на успех в переговорах – ред.) есть всегда. Москва настроена на то, чтобы всеми этими шансами воспользоваться".
Детали: Также министр увидел больше "реализма" в предложениях Украины о статусе оккупированных российскими войсками Донбасса и Крыма.
По словам Лаврова, переговорные группы Украины и РФ "очень интенсивно" общаются через видеоформат.
Самое главное, по его мнению, что украинские переговорщики готовы согласиться и признать нейтральный и безъядерный статус Украины.
Однако российский министр добавил, что пока не понимает, как эти предложения будут оформлены юридически в международном соглашении. Лавров добавил, что встреча президентов Украины и РФ возможна только после четкого письменного договора.
Предыстория:
- После очной встречи делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта переговоры продолжаются в онлайн-формате между рабочими группами по ряду направлений.
- 2 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия согласится прекратить войну только "достигнув целей спецоперации", а не в результате переговоров по перемирию. В то же время, член делегации Украины на переговорах Александр Чалый заявил, что в соглашении с россиянами не будет слов "демилитаризация" и "денацификация", которые Путин определил как главные целые войны против Украины.
- Ранее глава украинской переговорной группы Давид Арахамия сказал, что придется вести новый раунд переговоров с россиянами, если украинцы на референдуме не поддержат соглашение о гарантиях безопасности, а вместо этого проголосуют в пользу продолжения курса Украины на вступление в НАТО.
- Общаясь с журналистами в Буче под Киевом, где российские оккупанты совершили вопиющие военные преступления против украинцев, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что затягивание личной встречи глав двух государств вредит и самой России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стремящийся выступить в роли посредника, заявлял, что постарается провести встречу Зеленского и Путина как можно скорее.