Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.

Источник: российское государственное издание "РИА Новости" с комментарием Лаврова

Прямая речь Лаврова: "По итогам раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализм относительно путей обеспечения безопасности Украины. Уже стало понятно и киевским представителям о том, что гарантии безопасности невозможно получить в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть.

Шансы (на успех в переговорах – ред.) есть всегда. Москва настроена на то, чтобы всеми этими шансами воспользоваться".

Детали: Также министр увидел больше "реализма" в предложениях Украины о статусе оккупированных российскими войсками Донбасса и Крыма.

По словам Лаврова, переговорные группы Украины и РФ "очень интенсивно" общаются через видеоформат.

Самое главное, по его мнению, что украинские переговорщики готовы согласиться и признать нейтральный и безъядерный статус Украины.

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Однако российский министр добавил, что пока не понимает, как эти предложения будут оформлены юридически в международном соглашении. Лавров добавил, что встреча президентов Украины и РФ возможна только после четкого письменного договора.

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