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В Энергодаре оккупанты и их пособники создают фейковые органы власти

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 01:00
Шевчик. Скриншот из видео

Россияне и их пособники в Энергодаре Запорожской области начали создавать фейковые органы власти.

Источник: Энергоатом в Телеграмм

Дословно: "Сначала вроде бы собрались 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" и избрали главой "администрации города" главного коллаборанта Шевчика.

Далее Шевчик своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова, а заодно и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти. Ну как уволил – подписал записку всех уволить".

Детали: На официальном Телеграмм-канале Энергоатома подчеркивают, что "никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют".

"Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика – формализация коллаборантов и документирование их преступлений. Уверены: украинское правосудие медлить не будет", – говорится в сообщении.

Также Телеграмм-канал опубликовал копии фейковых "приказов".

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.

Темы: Энергодарвойнаколлаборационизм
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