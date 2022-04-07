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В Ирпене оккупанты ездили танками по телам, трупы мы собирали лопатами – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 7 апреля 2022, 11:45
Мэр Ирпеня Александр Маркушин. Скриншот из видео

Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что российские оккупанты в городе устроили настоящие зверства – они расстреливали людей, а затем ехали по телам танками, после освобождения Ирпеня пришлось собирать останки лопатами.

Источник: Маркушин во время онлайн-конференции, организованной комитетом ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству 7 апреля

Прямая речь Маркушина: "Есть погибшие женщины и погибшие дети в том районе, который был оккупирован – тех 30% города. Когда мы освободили, мне жители наши рассказали, что оккупанты начали разделять семьи, мужчин забирали, а детей и женщин покидали. Мужчин забирали на обмен с пленными. Тех, кто им не нравился – есть факты, есть свидетельства людей – расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться – расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины.

Еще более жестокие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела".

Детали: Мэр отметил, что также есть факты изнасилований женщин.

Кроме убийств и издевательств над женщинами, российские захватчики беспощадно грабили жилища ирпеинцев.

По словам Маркушина, они вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.

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Темы: Ирпеньвойнажертвымародерство
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