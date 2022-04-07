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В Турции планируют провести встречу Лаврова и Кулебы, а затем разговор президентов

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 17:52
В Турции планируют провести встречу Лаврова и Кулебы, а затем разговор президентов
Мевлют чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран-членов нато в брюсселе 7 апреля. фото: getty images

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в рамках переговоров о перемирии сначала Украина и Россия проведут встречу министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а затем – президентов.

Источник: турецкое государственное издание "Анадолу"

Прямая речь Чавушоглу: "Турция во все периоды выступала за мир и законность. Эта война рано или поздно завершится.

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Что касается возможных сценариев, то сначала состоится встреча на уровне глав МИД, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране".

Детали: В то же время Чавушоглу признал, что фотографии и видео из разрушенных украинских городов бросают тень на процесс переговоров.

Он добавил, что трагедия в Буче постыдна для человечества. Зверства российских оккупантов турецкий министр очертил недопустимыми и бесчеловечными.

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Однако Турция до сих пор выступает за проведение дипломатических переговоров по достижению мира и предлагает свое посредничество.

Предыстория:

  • Турция ведет переговоры с Украиной и Россией для эвакуации населения Мариуполя по морскому пути.
  • 7 апреля министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что украинские переговорщики якобы отошли от предложений, согласованных на очном раунде переговоров в Стамбуле 29 марта. Офис президента Украины отреагировал, что россияне продвигают провокаций для давления.
  • 6 апреля лидер Венгрии Виктор Орбан озвучил заявление, что он готов предоставить площадку для переговоров президентов Украины и России. Член переговорной группы Михаил Подоляк назвал это "медийным хайпом".
  • 6 апреля президент Владимир Зеленский сказал, что советники глав уже семи стран готовы обсуждать содержание международного соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Темы: ТурцияпереговорыКулеба ДмитрийЛавров
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