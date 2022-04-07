В Турции планируют провести встречу Лаврова и Кулебы, а затем разговор президентов

Мевлют чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран-членов нато в брюсселе 7 апреля. фото: getty images

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что в рамках переговоров о перемирии сначала Украина и Россия проведут встречу министров иностранных дел Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а затем – президентов.

Источник: турецкое государственное издание "Анадолу"

Прямая речь Чавушоглу: "Турция во все периоды выступала за мир и законность. Эта война рано или поздно завершится.

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Что касается возможных сценариев, то сначала состоится встреча на уровне глав МИД, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране".

Детали: В то же время Чавушоглу признал, что фотографии и видео из разрушенных украинских городов бросают тень на процесс переговоров.

Он добавил, что трагедия в Буче постыдна для человечества. Зверства российских оккупантов турецкий министр очертил недопустимыми и бесчеловечными.

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Однако Турция до сих пор выступает за проведение дипломатических переговоров по достижению мира и предлагает свое посредничество.

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