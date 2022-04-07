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В России напали в купе поезда на главного редактора оппозиционной "Новой газеты"

Денис КарловскийЧетверг, 7 апреля 2022, 20:53
В России напали в купе поезда на главного редактора оппозиционной Новой газеты

В купе поезда "Москва-Самара" неизвестный облил красной краской с ацетоном главного редактора оппозиционного издания "Новая газета" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова.

Источник: telegram-канал "Новой газеты" с комментарием Муратова

Прямая речь Муратова: "Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах во всем вагоне.

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Отправку задерживают на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

Муратов після нападу
Муратов после нападения в туалете поезда
Фото: Новая газета
Облите купе Муратова
Облитое купе Муратова
Фото: новая газета

Почему это важно: Издание "Новая газета" до недавних пор освещала неофициальные данные о потерях российской армии и рассказывала о сопротивлении украинских защитников, что идет вопреки российской официальной пропаганде. Кроме того, некоторые материалы подтверждали, что российские войска обстреливали гражданское население.

Справка: В 2021 году главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова". 22 марта 2022 года Муратов заявил, что продает свою медаль от Нобелевского комитета, чтобы отдать вырученные средства в помощь украинским беженцам, пострадавшим от боевых действий российской армии.

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Издание основано еще в 1993 году. В начале 2000-х именно на страницах этой газеты первыми публиковали статьи главных критиков российского президента Владимира Путина и его окружения, в частности, правозащитницы Анны Политковской, которую убили в 2006 году в лифте ее дома.

Предыстория:

  • После принятия в России так называемого "закона о фейках в отношении российской армии" 4 марта, "Новая газета" была вынуждена изменить словосочетания "война России против Украины" на "специальная военная операция", чтобы иметь возможность и дальше публиковать материалы на территории РФ. Несмотря на цензуру, редакторы иронически обходили принуждение к употреблению "специальная военная операция".
  • 28 марта редакция "Новой газеты" заявила, что приостанавливает всю деятельность до завершения войны России против Украины.

Темы: РосcияСМИнападениеНобелевская премия
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