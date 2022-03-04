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Тотальная цензура в РФ: "Новая газета" удаляет материалы о войне в Украине

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 18:06

Российское независимое издание "Новая газета" – одно из немногих, открыто называвшее нападение РФ на Украину войной и вторжением – по требованию властей решило удалить материалы об этом со своего сайта.

Источник: "Новая газета"

Детали: В РФ в силу вступил закон о наказании за так называемые "фейки" о действиях российских Вооруженных Сил.

Издание сообщило, что Генеральная прокуратура и Роскомнадзор требуют от независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В противном случае — гигантские штрафы и перспектива ликвидации СМИ.

"Новая газета" получила 6 таких требований от властей.

Редакция рассматривала два варианта своих действий и просила читателей за них проголосовать:

  • Продолжать работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей (93,9% голосов)
  • Самим приостановить работу редакции до окончания "спецоперации" (6,1%).

Дословно: "Военная цензура в России быстро перешла в новую фазу: от угрозы блокировки и закрытия изданий (почти полностью реализованной) перешла к угрозе уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны. Нет сомнений, что эта угроза будет реализована.

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Мы не имеем права рисковать свободой наших товарищей. Но мы не можем игнорировать и позицию вас, наших читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы в условиях военной цензуры.

Поэтому мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей".

Больше деталей: Издание отметило, что продолжает рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания.

Предыстория:

  • В России массово блокируют Интернет-издания и сайты, освещающие настоящий масштаб потерь оккупационных войск РФ и сообщают о фактах военных преступлений россиян против украинского гражданского населения.
  • Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к оппозиционным изданиям "Эхо Москвы" и телеканалу "Дождь", которые освещали потери среди российских военных в результате боевых действий в Украине и обстрелы российскими оккупантами гражданского населения.
  • Там также ограничили Facebook и угрожают заблокировать российскую Википедию из-за статьи о вторжении РФ в Украину. 

Темы: РосcияцензураСМИвойна
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