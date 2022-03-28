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В России прекращает деятельность оппозиционная "Новая газета" 

Денис КарловскийПонедельник, 28 марта 2022, 15:24
В России прекращает деятельность оппозиционная Новая газета 
Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов выходит из офиса редакции в Москве. Фото: getty images

Из-за предупреждения Роскомнадзора редакция оппозиционного издания "Новая газета" приостанавливает свою деятельность до завершения российско-украинской войны.

Источник: сообщение на сайте издания

Дословно: "Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.

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После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины".

Справка: В 2021 году главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова". 22 марта 2022 года Муратов заявил, что продает свою медаль от Нобелевского комитета, чтобы отдать вырученные средства в помощь украинским беженцам, пострадавшим от боевых действий российской армии.

Издание основано еще в 1993 году. В начале 2000-х именно на страницах этой газеты первыми публиковали статьи главных критиков российского президента Владимира Путина и его окружения, в частности, правозащитницы Анны Политковской, которую убили в 2006 году в лифте ее дома.

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Предыстория:

  • После принятия в России так называемого "закона о фейках в отношении российской армии" 4 марта, "Новая газета" была вынуждена изменить словосочетания "война России против Украины" на "специальная военная операция", чтобы иметь возможность и дальше публиковать материалы на территории РФ. Несмотря на цензуру, редакторы иронически обходили принуждение к употреблению "специальная военная операция".
  • 27 марта ряд российских "либеральных" журналистов взяли полуторачасовое интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Ряд вопросов передал и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, хотя сам не смог присоединиться к видеоконференции с Зеленским.
  • Сразу после анонса Роскомнадзор согласно обращению российской генпрокуратуры запретил публиковать текст и видео интервью, пока силовики не проведут проверку содержания.
  • В Кремле заявили, после угроз Роскомнадзора, что вообще "не боятся" интервью Зеленского.
  • Также 28 марта российский основатель интернет-мультфильма "Масяня" Олег Куваев сказал, что сайт, где размещенный антипутинский эпизод мультфильма, блокирует Роскомнадзор. В этой серии главные персонажи возмущаются войной России против Украины, а главный персонаж Масяня склоняет Путина к суициду.

Темы: цензураСМИРосcиямедиа
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