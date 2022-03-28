В России прекращает деятельность оппозиционная "Новая газета" 

Из-за предупреждения Роскомнадзора редакция оппозиционного издания "Новая газета" приостанавливает свою деятельность до завершения российско-украинской войны.

Источник: сообщение на сайте издания

Дословно: "Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора.

После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины".

Справка: В 2021 году главный редактор издания "Новая газета" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова". 22 марта 2022 года Муратов заявил, что продает свою медаль от Нобелевского комитета, чтобы отдать вырученные средства в помощь украинским беженцам, пострадавшим от боевых действий российской армии.

Издание основано еще в 1993 году. В начале 2000-х именно на страницах этой газеты первыми публиковали статьи главных критиков российского президента Владимира Путина и его окружения, в частности, правозащитницы Анны Политковской, которую убили в 2006 году в лифте ее дома.

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