Враг заканчивает подготовку к великой битве за Донбасс – глава ОВА
Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого марафона новостей
Прямая речь Гайдая: "Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому великому сражению, которое и будет здесь у нас, на Луганщине и на Донетчине.
У нас постоянно есть попытки врага прорывать линию обороны на определенных направлениях.
Мы видим, что накопление (войск и техники – ред.) идет, идет увеличение обстрелов и бомбежек и попыток атаки, но это еще не прорыв".
Детали: Он рассказал, что 7 апреля с 4 утра и до самого вечера была битва в Рубежном, которая закончилась хорошо для наших защитников, потому что "они подбили несколько танков и несколько БТР и где-то до 50 врагов уничтожили полностью".
По словам Гайдая, по состоянию на утро ситуация в области непростая. Враг постоянно обстреливал Рубежное, наносил много ударов из артиллерии, "Градов", "Смерчей" и авиации по Попасной.
Глава облВА подчеркнул, что россияне в Попасной "просто стирают все с лица земли, потому что хотят, чтобы потом, когда они пойдут в наступление, просто могли пройти легко этот населенный пункт".
Он считает, что оккупантам не нужна Луганская область с людьми, они просто хотят отчитаться президенту России Владимиру Путину о взятии области в географических границах.
Предыстория:
- 6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.
- Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью.