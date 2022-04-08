Враг заканчивает подготовку к великой битве за Донбасс – глава ОВА

Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире единого марафона новостей

Прямая речь Гайдая: "Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому великому сражению, которое и будет здесь у нас, на Луганщине и на Донетчине.

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У нас постоянно есть попытки врага прорывать линию обороны на определенных направлениях.

Мы видим, что накопление (войск и техники – ред.) идет, идет увеличение обстрелов и бомбежек и попыток атаки, но это еще не прорыв".

Детали: Он рассказал, что 7 апреля с 4 утра и до самого вечера была битва в Рубежном, которая закончилась хорошо для наших защитников, потому что "они подбили несколько танков и несколько БТР и где-то до 50 врагов уничтожили полностью".

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По словам Гайдая, по состоянию на утро ситуация в области непростая. Враг постоянно обстреливал Рубежное, наносил много ударов из артиллерии, "Градов", "Смерчей" и авиации по Попасной.

Глава облВА подчеркнул, что россияне в Попасной "просто стирают все с лица земли, потому что хотят, чтобы потом, когда они пойдут в наступление, просто могли пройти легко этот населенный пункт".

Он считает, что оккупантам не нужна Луганская область с людьми, они просто хотят отчитаться президенту России Владимиру Путину о взятии области в географических границах.

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