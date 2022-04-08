Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди стран-гарантов безопасности Украины

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 16:01

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивает, что Беларусь должна быть в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности для Украины.

Источник: российское пропагандистское медиа "Радио Sputnik" с комментарием Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов обязательно была Республика Беларусь.

И сейчас все эти вопросы, включая полный перечень стран-гарантов, согласовуются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия (Беларусь – ред.) была среди них".

Детали: Российский министр пояснил, что украинская сторона якобы стремится видеть среди стран-гарантов все страны, у которых есть границы с ней.

Он добавил, что сейчас переговоры продолжаются, но ход обсуждений не прост.

Лавров употребил русское шовинистическое название "Белоруссия" вместо "Беларусь".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко принимает участие в российско-украинской войне, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ в пользование военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, россияне совершают значительную часть ракетных ударов по украинским городам с территории Беларуси.

Предыстория:

  • 7 апреля Лукашенко заявил, что хочет влезть в переговоры между Украиной и Россией.
  • Кроме того, Лукашенко рассказал, что якобы провел "специальную операцию" на территории Украины по освобождению захваченных белорусов-водителей фур.

Темы: ЛавровпереговорыБеларусьЛукашенко
Главное сегодня

Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Зеленский встретится с Путиным после победы Украины в больших битвах – Подоляк

видеоДжонсон прогулялся по Киеву с Зеленским: встретил поклонника и получил подарок

ВСУ захватили уже более тысячи единиц техники РФ – исследователи

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

В Ровенской области у нетрезвых водителей отобрали более 200 машин: передадут ВСУ

Все новости...
Лавров
Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым
В Турции планируют провести встречу Лаврова и Кулебы, а затем разговор президентов
У Зеленского назвали новые заявления Лаврова о переговорах провокациями
Последние новости
04:10
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
03:10
BBC: Разведка Запада уже летом знала, что РФ планирует вторжение
02:25
ВСУ поразили 13 воздушных целей россиян — в частности, три самолета
01:40
Bloomberg: В НАТО думают учить украинских военных использовать современное оружие
00:58
Художница из Харькова подарила Джонсону и Зеленскому петухов из Василькова
00:50
Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину
00:40
фото, видеоРоссиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом
00:38
Россияне выпустили 7 ракет по Николаевщине, жертв нет
00:26
Памятники румынским военным в Молдове обрисовали символами агрессии РФ
00:15
В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
Все новости...