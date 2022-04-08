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Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди стран-гарантов безопасности Украины

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 16:01
Лавров хочет, чтобы Беларусь была среди стран-гарантов безопасности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивает, что Беларусь должна быть в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности для Украины.

Источник: российское пропагандистское медиа "Радио Sputnik" с комментарием Лаврова

Прямая речь Лаврова: "Мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов обязательно была Республика Беларусь.

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И сейчас все эти вопросы, включая полный перечень стран-гарантов, согласовуются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия (Беларусь – ред.) была среди них".

Детали: Российский министр пояснил, что украинская сторона якобы стремится видеть среди стран-гарантов все страны, у которых есть границы с ней.

Он добавил, что сейчас переговоры продолжаются, но ход обсуждений не прост.

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Лавров употребил русское шовинистическое название "Белоруссия" вместо "Беларусь".

Напомним: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко принимает участие в российско-украинской войне, поскольку он предоставляет оккупационным войскам РФ в пользование военные объекты, расположенные на территории Беларуси.

Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине.

Кроме того, россияне совершают значительную часть ракетных ударов по украинским городам с территории Беларуси.

Предыстория:

  • 7 апреля Лукашенко заявил, что хочет влезть в переговоры между Украиной и Россией.
  • Кроме того, Лукашенко рассказал, что якобы провел "специальную операцию" на территории Украины по освобождению захваченных белорусов-водителей фур.

Темы: ЛавровпереговорыБеларусьЛукашенко
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