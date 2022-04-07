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Россия всю ночь и утро перемещала по территории Беларуси "Уралы", "Грады" и "Искандеры"

Ирина БалачукЧетверг, 7 апреля 2022, 12:53
Россия всю ночь и утро перемещала по территории Беларуси Уралы, Грады и Искандеры
Российская военная техника в Беларуси. Фото с Twitter MotolkoHelp

С вечера 6 апреля на территории Беларуси перемещается в разных направлениях большое количество российской военной техники, среди которой "КамАЗы" и "Уралы" с буквой "V", автомобили связи, а также "Грады" и "Искандеры".  

Источник: белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько в Twitter

Детали: В частности, в 22:40 6 апреля на трассе М5 заметили колонну из 10 прицепов с гусеничной техникой. Она двигалась в сторону Бобруйска.

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В 23:00 6 апреля в Хойниках заметили 2 единицы личного состава на квадроциклах. Ранее движения на таких транспортных средствах активисты не видели.  

В 1:20 7 апреля в Гомеле заметили колонну из 12 российских грузовиков "Урал" с отметками "V", которые двигались в направлении Речицы.

А в 6:50 колонна грузовиков "КамАЗ" и "Урал", автомобилей связи и автомобилей УАЗ ВС РФ с отметками "V" была замечена на трассе М1 под Смолевичами – двигалась в сторону Борисова.

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В 7:00 на железнодорожном вокзале в Калодищах заметили около 20 российских военных автомобилей с отметками "V". На платформе также было много ящиков, все обтянуты маскировочной сеткой. Рядом с ними – снаряжение и палатки.

В 7:30 большая колонна российской техники двигалась от местной больницы в Наровле в сторону трассы Р-37 в сторону Мозыря.

В 8:00 со станции Гомель-Нечетный в сторону станции Гомель-Северный в Гомеле двигался поезд с российской военной техникой с отметкой "V".

Также состав с вагонами РЖД и военной техникой заметили в Орше Витебской области, что в 50 км от границы с Россией. Состав двигался со станции Орша-Восточная в сторону станции Орша-Центральная.

На нем было не менее 30 машин, в т.ч. "КамАЗы" и "Уралы", машины связи, бензовозы, а также не менее 4-х систем "Искандер" и транспортно-погрузочные машины к ним.

В 8:50 в Мозыре заметили небольшую колонну российской военной техники, двигавшуюся в сторону Калинковичей.

А в 9:10 в Калинковичах – большую колонну российских "КамАЗов", двигавшуюся по трассе М10 в сторону Гомеля.

В 9:40 колонна из 30 "КамАЗов", "Уралов" и пусковых установок "Град" двигалась из Брагина в сторону Хойников по трассе Р-35.

В 9:45 заметили большую колонну грузовиков "КамАЗ" и "Урал", медицинских автобусов ПАЗ ВС РФ, которые двигалась из Калинковичей в сторону Гомеля по трассе М10.

В 10:00 в Орше был замечен поезд с системами "Искандер", который двигался в сторону Смоленска.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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