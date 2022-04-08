Ракета, ударившая по Краматорску, могла прилететь с оккупированных территорий – CIT

Расследователи CIT допускают, что ударившая по вокзалу Краматорска ракета могла прилететь с оккупированных Россией территорий. Там также считают невероятным вариант "провокации Украины".

Источник: Conflict Intelligence Team

Дословно: "На фотографии обломков хорошо видна ракетная часть (РЧ) ракеты "Точка-У". По фотографии и видео можно определить, что РЧ лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета, возможно, прилетела с запада, юго-запада или юга".

Детали: Расследователи отмечают, что ракетная часть упала на землю и явно не перевернулась при падении, иначе развалилась бы на части, поэтому можно применить этот метод определения траектории.

Там констатировали, что Минобороны РФ также указывает на юго-западное направление прилета, утверждая, что пуск был произведен из подконтрольного Украине Доброполья.

"Однако в юго-западном направлении (например, южнее Угледара и в районе Великой Новоселки) в пределах дальности полета ракеты "Точки-У" (120 км) имеются позиции российских и "сепаратистских" сил, то есть пуск вполне мог быть осуществлен оттуда", - допускают в CIT.

Если же пренебречь направлением ракетной части, пишут расследователи, то можно допустить, что пуск был осуществлен из подконтрольного группировке "ДНР" Шахтерска к юго-востоку от Краматорска, где незадолго до попадания отмечался пуск неких ракет — в таком случае, возможно, рано или поздно будет найдена и вторая ракетная часть.

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При этом расследователи отмечают, что опубликованные пророссийскими каналами отчеты о попадании по "скоплению ВСУ" вряд ли могут служить непосредственным признанием Россией вины.

"По нашему опыту, подобные каналы часто репостят найденные в интернете кадры обстрелов жилых кварталов и выдают их за удары по украинским военным объектам", - говорится в сообщении.

Куда более подозрительными расследователи считают предупреждения, опубликованные пророссийским каналом в ночь с 7 на 8 апреля, где жителям Славянска и Краматорска советуют не эвакуироваться железнодорожным транспортом.

Кроме того, российское Минобороны само неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска.

На утверждения Минобороны РФ о том, что на вооружении России якобы нет комплексов "Точка-У" в CIT напомнили: еще в конце прошлого года сообщалось, что 47-я ракетная бригада 8-й армии, дислоцированная к востоку от Донбасса, имеет на вооружении "Точки-У", и их можно увидеть в репортаже местного телевидения. Бригадный комплект "Искандер-М" 47-я рбр получила только 26 января этого года, менее чем за месяц до вторжения, и едва ли успела его освоить, отмечают расследователи.

Известно и об использовании Россией комплексов "Точка-У" на Киевском направлении — эшелон с пусковыми установками со знаком V был снят в Гомеле (РБ) во время вывода войск из Киевской области. О поставке этих комплексов в Беларусь ранее сообщали активисты проекта "МотолькоПомоги".

Расследователи считают невероятным вариант "провокации Украины", который педалирует Минобороны РФ.

Что предшествовало: Утром 8 апреля российские оккупанты атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске.

По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.

В Офисе генпрокурора сообщили, что на момент ракетного удара врага по железнодорожному вокзалу в Краматорске 8 апреля там находились 4 тысячи гражданских людей.