Из Краматорска срочно вывезут все население автотранспортом, ищут водителей – мэр

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что с железнодорожного вокзала немедленно вывезут автотранспортом всех жителей.

Источник: брифинг Гончаренко в Украинском медиацентре, пресс-служба "Укрзалізниці"

Прямая речь Гончаренка: "Сегодня начинаем экстренно эвакуировать людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом.

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Ищем водителей. Где-то 30-40 водителей нужно сегодня – нам не хватает 30 водителей. Будем привлекать всех небезразличных и желающих.

Мы будем продолжать эвакуацию автобусами в более безопасные места, в которые будут дальше подаваться поезда. Мы будем это делать из разных локаций, чтобы не доводить до большого скопления людей.

Это будет происходить из нашего города и соседних городов".

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Детали: "Укрзалізниця" сообщила, что на станции Краматорска поезда не будут останавливаться. Сейчас планируется совершить эвакуационный рейс из Славянска в Ужгород поездом №45.

Также ожидают отправку поездов №274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно.

Поезда будут двигаться по мере их заполнения. Время не сообщают публично из соображений безопасности.

Краматорский городской голова убежден, что на вокзале могли погибнуть все 4000 находившихся там мирных жителей, если бы ракета попала в здание вокзала, а не взорвалась бы в воздухе.

По его мнению, главной целью удара было посеять панику и сорвать планы украинской власти по безопасной эвакуации населения.

Гончаренко рассказал, что у некоторых из 100 человек, которых ранило в результате удара, оторвало конечности.

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