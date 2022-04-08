Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Случаи изнасилования оккупантами начали расследовать в 4 областях

Алена МазуренкоПятница, 8 апреля 2022, 23:13
Случаи изнасилования оккупантами начали расследовать в 4 областях
фото: ТГ Зеленского

Правоохранители начали ряд уголовных производств по фактам издевательств и изнасилований женщин и девушек в Донецкой, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Источник: комментарий "Украинской правде" заместителя генпрокурора Игоря Мустецы

Прямая речь: "Сведения об этих уголовных правонарушениях почти во всех случаях внесены по результатам мониторинга интернет-ресурсов, информации средств массовой информации, сообщений от третьих лиц и т.д.

Реклама:

Так, Бериславской окружной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст. 438 УКУ на основании данных, полученных при предоставлении объяснений беженкой из Херсона об изнасиловании военнослужащим РФ ее несовершеннолетней соседки. В телефонном разговоре с родителями девушки этот факт подтвержден.

Выявление этих фактов и дальнейшее осуществление досудебного расследования, с одной стороны, осложнено тем, что потерпевшие находятся на оккупированных территориях и не могут обратиться в правоохранительные органы, с другой - о фактах насилия в правоохранительные органы не сообщаются, поскольку многие жертвы не желают информировать о совершении в их отношении такого характера уголовных правонарушений".

Детали: В настоящее время правоохранители внедряют механизм фиксации изнасилований оккупантами украинских женщин, а также, ввиду чувствительности вопроса, внедряется отдельный формат работы с пострадавшими.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуроры работают с правозащитниками и общественными организациями, обеспечивающими предоставление пострадавшим домедицинской, медицинской, психологической помощи и лечения.

8 апреля на официальном сайте омбудсмена опубликовали информацию об изнасиловании оккупантами девочки 14 лет и мальчика 11 лет в городе Буча Киевской области.

В настоящее время в органы прокуратуры заявления и материалы по описанным в публикации фактам изнасилований детей не поступали.

Офис генпрокурора обратился к омбудсмену, чтобы получить данные об этих преступлениях.

Также в прокуратуре добавили, что расследование таких преступлений предполагает наличие потерпевшего, поэтому сейчас важно установить детей и получить согласие на проведение следсвенных действий.

Темы: РосcияоккупацияОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Росcия
РФ возмутилась сокращением численности посольства в Дании
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: