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Случаи изнасилования оккупантами начали расследовать в 4 областях

Мазуренко Алена Пятница, 8 апреля 2022, 23:13
фото: ТГ Зеленского

Правоохранители начали ряд уголовных производств по фактам издевательств и изнасилований женщин и девушек в Донецкой, Киевской, Харьковской и Херсонской областях.

Источник: комментарий "Украинской правде" заместителя генпрокурора Игоря Мустецы

Прямая речь: "Сведения об этих уголовных правонарушениях почти во всех случаях внесены по результатам мониторинга интернет-ресурсов, информации средств массовой информации, сообщений от третьих лиц и т.д.

Так, Бериславской окружной прокуратурой начато уголовное производство по ч.1 ст. 438 УКУ на основании данных, полученных при предоставлении объяснений беженкой из Херсона об изнасиловании военнослужащим РФ ее несовершеннолетней соседки. В телефонном разговоре с родителями девушки этот факт подтвержден.

Выявление этих фактов и дальнейшее осуществление досудебного расследования, с одной стороны, осложнено тем, что потерпевшие находятся на оккупированных территориях и не могут обратиться в правоохранительные органы, с другой - о фактах насилия в правоохранительные органы не сообщаются, поскольку многие жертвы не желают информировать о совершении в их отношении такого характера уголовных правонарушений".

Детали: В настоящее время правоохранители внедряют механизм фиксации изнасилований оккупантами украинских женщин, а также, ввиду чувствительности вопроса, внедряется отдельный формат работы с пострадавшими.

Прокуроры работают с правозащитниками и общественными организациями, обеспечивающими предоставление пострадавшим домедицинской, медицинской, психологической помощи и лечения.

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8 апреля на официальном сайте омбудсмена опубликовали информацию об изнасиловании оккупантами девочки 14 лет и мальчика 11 лет в городе Буча Киевской области.

В настоящее время в органы прокуратуры заявления и материалы по описанным в публикации фактам изнасилований детей не поступали.

Офис генпрокурора обратился к омбудсмену, чтобы получить данные об этих преступлениях.

Также в прокуратуре добавили, что расследование таких преступлений предполагает наличие потерпевшего, поэтому сейчас важно установить детей и получить согласие на проведение следсвенных действий.

Темы: РосcияоккупацияОфис генпрокурора
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