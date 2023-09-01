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Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 21:12
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ С СИМВОЛОМ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ, ФОТО ТАСС

Спортсменов из России и Беларуси не допустят к участию в Азиатских играх в Ханчжоу, решил Международный олимпийский комитет.

Источник: The Indian Express, ссылаясь на МОК и Олимпийский комитет Азии

Детали: Если бы россиян и белорусов допустили к Азиатским играм-2023, они бы потенциально смогли пройти в квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже. Впрочем, эту возможность в конце концов исключили в самом МОК.

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Окончательное решение, по данным медиа, принял Международный олимпийский комитет. В руководящей организации считают привлечение россиян и белорусов "невозможным по техническим причинам".

Дословно: "Формат участия спортсменов с паспортами России и Беларуси в Азиатских играх-2023 изучался и обсуждался на олимпийском саммите в декабре 2022 года. Но это было невозможно по техническим причинам".

Справочно: Азиатские игры, называемые также Азиада - спортивное соревнование, которое проводится каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.

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Предыстория:

  • В июле стало известно, что около 500 спортсменов из России и Беларуси будут допущены к участию в нынешних Азиатских играх в Ханчжоу под нейтральным статусом.

Темы: спортРосcияБеларусь
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