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После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 11:03

Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений после ракетного удара российской армии, эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Вокзал Краматорская приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области. Полное расписание эвакуационных рейсов опубликуем отдельными сообщениями".

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Детали: Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и т.д.

Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

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Темы: КраматорскДонецкая областьЛуганская областьэвакуация
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