После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций
Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений после ракетного удара российской армии, эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "Вокзал Краматорская приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области. Полное расписание эвакуационных рейсов опубликуем отдельными сообщениями".
Детали: Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и т.д.
Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.
Предыстория:
- 7 апреля российская армия нанесла авиаудар по путям возле станции Барвинково на Донецкой железной дороге, из-за чего были временно заблокированы три эвакуационных поезда в Славянске и Краматорске.
- 8 апреля российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, 109 человек были ранены.
- Людей с ж/д вокзала Краматорска решили вывезти автотранспортом.