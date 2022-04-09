Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 11:03

Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений после ракетного удара российской армии, эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "Вокзал Краматорская приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области. Полное расписание эвакуационных рейсов опубликуем отдельными сообщениями".

Детали: Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и т.д.

Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КраматорскДонецкая областьЛуганская областьэвакуация
Главное сегодня

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев, вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

"Прямо, открыто и жестко": канцлер Австрии рассказал о своих переговорах с Путиным

Все новости...
Краматорск
Евросоюз: Вокзал в Краматорске атаковала Россия
Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия
Краматорск: количество погибших возросло до 52 и еще будет расти – глава ОВА
Последние новости
03:29
Бельгия снова открывает посольство в Киеве
02:30
Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
01:57
Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских
01:45
Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
01:37
Погибли 16 собак. История Гостомельского приюта, пережившего российскую оккупацию
01:00
Российская агрессия вдвое снизит темпы роста мировой торговли – ВТО
00:34
Минирование территорий должно рассматриваться как военное преступление – Зеленский
00:25
Зеленский присвоил Героя Украины еще пяти военным
00:10
Президент: Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы было оружие и техника
00:05
Зеленский напомнил: на применение химоружия мир обещал реагировать жестче
Все новости...