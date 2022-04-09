Россия сломает зубы о Донбасс – Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность.
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но тактика не сработает.
Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность".
Детали: Он добавил, что сейчас Украина еще только представляет количество преступлений и ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе.
Ермак также отметил, что ему не нравится сравнение Мариуполя со Сталинградом, поскольку "агрессия России против Украины – уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид – также уникальны для мира".
"Не будет никакого "нашего Сталинграда", а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка. Все показания военных преступлений будут переданы в Гаагу.
Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями", – подытожил глава ОПУ.
Предыстория:
- 6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.
- Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью.
- 8 апреля Гайдай заявил, что Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.