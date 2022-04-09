Россия сломает зубы о Донбасс – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому Кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но тактика не сработает.

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Россия сломает зубы. Их много, как саранчи, но они не победят на Донбассе. Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность".

Детали: Он добавил, что сейчас Украина еще только представляет количество преступлений и ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе.

Ермак также отметил, что ему не нравится сравнение Мариуполя со Сталинградом, поскольку "агрессия России против Украины – уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид – также уникальны для мира".

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"Не будет никакого "нашего Сталинграда", а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка. Все показания военных преступлений будут переданы в Гаагу.

Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями", – подытожил глава ОПУ.

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