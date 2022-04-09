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Состоялся еще один обмен с россиянами: в Украину вернули 26 человек

Алена МазуренкоСуббота, 9 апреля 2022, 20:17
Состоялся еще один обмен с россиянами: в Украину вернули 26 человек
ИРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что состоялся обмен пленными с россиянами и удалось вернуть в Украину 26 украинцев из них 12 - военных и 14 гражданских.

Источник: Верещук в Facebook

Прямая речь: "По приказу президента Зеленского сегодня состоялся третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей".

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Предыстория:

  • Украинские защитники, освобожденные из российского плена, рассказывали как, их пытали и унижали российские захватчики, в частности, стреляли из огнестрельного оружия возле ушей и били прикладами.
  • По данным Верещук, по состоянию на 3 апреля, в плену россиян находились 11 глав местных громад.
  • Международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, не могут получить доступ к пленным украинцам.
  • 1 апреля украинские власти провели обмен военнопленными в формате 86 на 86. Перед этим 24 марта провели обмен 10 на 10.

Темы: пленныевойнаРосcия
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