В Одессе с памятника пушки с фрегата "Тигр" сняли табличку с надписью "Слава русскому оружию".

Источник: telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко

Прямая речь Марченко: "Табличка возле всем известного памятника "Слава вражескому оружию" убрана навсегда.

Единственное русское оружие, которое может быть в Одесской области – это оружие, которое эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями".

Детали: Памятник пушки из британского фрегата "Тигр" установлен на Думской площади напротив здания городского совета.

Справка: Пушка была установлена ​​в 1904 году на том месте, где когда-то стояла сигнальная медная пушка.

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Местные власти тогда разыскали пушки, которые сняли с британского фрегата "Тигр", который затонул на мели близ Одессы во время Крымской войны 1853-1856 годов. Одну из них поставили на почетное место навпротив здания городской думы как символ мощи русской армии.

В 2004 году орудие отреставрировали украинские специалисты и осуществили сигнальный залп.

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