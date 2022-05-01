С памятника в Одессе убрали табличку "Слава русскому оружию"
В Одессе с памятника пушки с фрегата "Тигр" сняли табличку с надписью "Слава русскому оружию".
Источник: telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко
Прямая речь Марченко: "Табличка возле всем известного памятника "Слава вражескому оружию" убрана навсегда.
Единственное русское оружие, которое может быть в Одесской области – это оружие, которое эти "недовояки" бросят на поле боя, и которое станет нашими трофеями".
Детали: Памятник пушки из британского фрегата "Тигр" установлен на Думской площади напротив здания городского совета.
Справка: Пушка была установлена в 1904 году на том месте, где когда-то стояла сигнальная медная пушка.
Местные власти тогда разыскали пушки, которые сняли с британского фрегата "Тигр", который затонул на мели близ Одессы во время Крымской войны 1853-1856 годов. Одну из них поставили на почетное место навпротив здания городской думы как символ мощи русской армии.
В 2004 году орудие отреставрировали украинские специалисты и осуществили сигнальный залп.
Предыстория:
- Военная администрация ввела комендантский час на территории Одессы с 22 часов 1 мая по 5 утра 3 мая.
- 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между "сторонниками федерализации" так называемого "Антимайдана" и "сторонниками единства", которые унесли жизни 48 человек (сорок мужчин, семерых женщин и одного несовершеннолетнего). В частности, в результате пожара в местном Доме профсоюзов. Российская пропаганда режима Путина выкристаллизовала и активно использует тезис, что в этот день "украинские нацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков противников киевского режима".
- Полиция разоблачила планы российских спецслужб устроить в Одессе провокации и мятеж, приуроченные к трагическим событиям 2014 года.