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После 9 мая можно постепенно возвращаться в Киев – Кличко

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 15:29
После 9 мая можно постепенно возвращаться в Киев – Кличко
киевляне смотрят на подол со смотровой площадки в крещатом парке 5 мая. фото: getty images

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.

Источник: Кличко в комментарии "Радио НВ"

Прямая речь Кличко: "Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица.

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Большое количество заминирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной.

Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу".

Детали: Мэр столицы объяснил, что "продленный" комендантский час совместно с военным руководством решили не вводить 8-9 мая. Городские власти надеются, что эти дни пройдут без обстрелов оккупантов и паники среди населения, но исключать провокации со стороны врага нельзя.

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8 и 9 мая на территории Киева запретили проведение каких-либо массовых мероприятий. Кроме того, военные и правоохранители обеспечат усиленное патрулирование.

По словам Кличко, количество вернувшихся в Киев людей рассчитывают по тому, сколько мобильных телефонов проявляется в зоне действия антенн связи в Киеве.

К началу широкомасштабной войны в столице ночевало около 3,5 миллиона человек. Сейчас, по словам Кличко, местные власти регистрируют пребывание ночью около 2 миллионов 200 тысяч киевлян.

Наименьшее количество, которое регистрировали в ходе ожесточенных боевых действий в окрестностях столицы, составляло около одного миллиона человек.

Предыстория:

  • Комендантский час 8 и 9 мая в Киеве решили сохранить таким, как и в предыдущие часы: с 22 до 5 часов утра.
  • С 16 мая в киевском общественном транспорте планируют возобновить плату за проезд, отмененную в первый день широкомасштабного вторжения российских войск.
  • В окрестностях Киева, особенно в северо-западных районах, сохраняется опасность минирований и неразорванных снарядов.
  • До конца мая правительство США рассматривает возможность возвращения дипломатического персонала посольства в помещение в Киеве. Перед этим своих дипломатов в столицу вернули Великобритания, Франция, Швеция, Чехия, Нидерланды, Турция и около десятка стран.
  • В середине апреля мэр Киева говорил, что возвращаться еще рано, но количество людей, которые ночевали в Киеве, тогда увеличилось уже до 2,1 миллионов.

Темы: Виталий КличкоКиевобстрелВоенное положение
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