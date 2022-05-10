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Зеленский рассказал, за что будут помнить Кравчука

Денис КарловскийВторник, 10 мая 2022, 23:10
леонид кравчук в 2016 году. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский выразил свою скорбь из-за смерти первого Президента Украины Леонида Кравчука и перечислил, за что его будут помнить семья, политические соратники и граждане Украины.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня умер первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком и даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в тяжелые кризисные моменты, когда от мудрости одного человека может зависеть будущее целой страны.

Леонид Макарович проявил именно такую ​​свою мудрость в конце 1980-х годов, когда зарождалось украинское движение. Он блестяще прошел 1991-й год, и сейчас может выглядеть будто бы тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной.

Возможно, именно благодаря своей мудрости, он был особенно веселым, всегда ценил жизнь, каждую его минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности, за это я ему лично благодарен.

Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира.

Я уверен: мы это реализуем, добьемся нашей Победы и нашего мира! Вечное уважение и память первому Президенту Независимой Украины!

ВИДЕО ДНЯ

Вечная память всем, кто защищал Украину!"

Детали: Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровенской области, которая тогда входила в состав Волынского воеводства Польской Республики. Поскольку эти территории были оккупированы советской армией 17 сентября 1939 года, согласно тайному соглашению Молотова-Риббентропа между СССР и нацистским Рейхом, первый президент Украины встретил Вторую мировую войну в свои 5 лет.

Во время событий 1990-1991 года, когда в Украине бушевали протесты о проведении референдума по независимости Украины, Кравчук был председателем Верховной Рады. Как спикер парламента, он сохранял умеренную позицию между национал-демократами, требующими немедленного выхода Украины из СССР, и пророссийским крылом Коммунистической партии, которая хотела сохранить Украину в обновленной конфедерации советских республик.

Во время вооруженного переворота ГКЧП в Москве 19 августа 1991 года Кравчук не отреагировал на блеф генерала Валентина Варенникова, который ультимативно потребовал от руководства Украины выполнения требований мятежников.

24 августа поддержал Акт провозглашения Независимости Украины. 1 декабря был избран президентом Украины, одержав победу во втором туре над лидером "Народного Руха Украины", диссидентом и политзаключенным Вячеславом Чорновилом.

Во время своей каденции Кравчук запомнился тем, что избежал полноценного вхождения Украины в состав Содружества Независимых Государств, которое Россия стремилась превратить в конфедерацию своих стран-сателлитов. В то же время, Кравчук под давлением России и США подготовил и согласовал текст Будапештского меморандума.

Кроме того, у Кравчука был ряд конфликтов с российским президентом Борисом Ельциным относительно распределения кораблей Черноморского флота, но в конце концов был вынужден в 1993 году подписать невыгодные для Украины Массандровские соглашения.

В 1994 году проиграл внеочередные президентские выборы во втором туре, уступив премьер-министру Леониду Кучме. Впоследствии избирался в Верховную Раду от разных партий.

С 2019 года Леонид Кравчук возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе в рамках Минских соглашений, которые после широкомасштабного вторжения России в 2022 году утратили силу.

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Предыстория:

  • Около 17 часов 10 мая от длительного недуга скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В конце июня стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце. Тогда состояние его здоровья не комментировали.
  • В конце июля сообщалось, что Кравчук после операции на сердце уже месяц находился в реанимации.

Темы: КравчукЗеленскийпрезидент
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