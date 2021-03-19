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В фирмах родственников Медведчука и Козака обыски: расследуют земельные аферы - источник

Пятница, 19 марта 2021, 12:37
В фирмах родственников Медведчука и Козака обыски: расследуют земельные аферы - источник

Правоохранители расследуют незаконное завладение землей на Закарпатье фирмой, принадлежащей жене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, неустановленные должностные лица Воловецкой РГА в результате незаконного сговора передали в частную собственность ООО "Спорт-Тур" (принадлежит ООО "Инвестиционная Компания "Терраинвест", конечным бенефициаром которой является Марченко) земельные участки, находившиеся в их ведении, выведя их из государственной собственности, чем нанесли ущерб государству.

Компания "Спорт-Тур" построила на землях лесного фонда в урочище "Паражин" спортивно-жилой и оздоровительный комплекс.

При этом на указанных земельных участках, по данным правоохранителей, был нанесен ущерб лесу и почве, возведен забор и ограничен свободный доступ людей к спорному лесному участку, что является нарушением правил пользования природными объектами и конституционных прав граждан.

По данным источника УП, 19 марта правоохранители проводят 10 обысков в органах государственной власти Закарпатской области и непосредственно на территории спортивно-оздоровительного комплекса с целью выявления и изъятия предметов и документов, связанных с незаконным предоставлением земельных участков лесного фонда в долгосрочное пользование и продажу их в частную собственность.

Кроме этого, по данным хорошо информированного источника УП, правоохранители расследуют еще одно уголовное производство, начатое в марте 2021 года, в отношении неправомочного захвата земли фирмой "Керамбуд", принадлежащей братьям нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

По данным следствия, должностные лица ООО "Керамбуд" (конечными бенефициарами которого являются Богдан Козак и Сергей Медведчук), в ходе осуществления своей хозяйственной деятельности, связанной с добычей песка, глины и суглинка в карьерах на Львовщине (в с. Родатичи Городокского района и в с. Великополе Яворивского района), без договоров аренды с ее владельцами самовольно заняли смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан.

Соответственно предприятие совершает незаконную добычу полезных ископаемых и наносит ущерб окружающей среде в значительных размерах.

Также следствие установило, что "Керамбуд" получил в аренду земельные участки площадью 16,66 га и 3,8 га для разработки карьера глины, однако, проводил работы за пределами предоставленных им земельных участков, не ведет учета забора и использования воды из скважины, и тому подобное.

С целью изъятия документации, имеющей значение по делу, 18 марта правоохранители провели ряд обысков и других процессуальных действий в ООО "Керамбуд".

По изъятой документации и результатам проведенных осмотров земельных участков назначена проверка специалистами Государственной экологической инспекции и Госгеокадастра.

В дальнейшем планируется проведение инженерно - экологической судебной экспертизы с целью установления нанесенного ущерба.

Предыстория: 

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Украинская правда
Темы: Медведчук
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