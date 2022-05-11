Киев предлагает обменять тяжелораненых военных с "Азовстали" на пленных россиян

Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали" в Мариуполе, на пленных военных РФ.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Дословно: "В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен:

Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются".

Детали: Верещук объяснила, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

"Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно", – отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

По словам вице-премьера, правительство прорабатывает разные варианты спасения украинских военных.

"Ни один из них не является идеальным. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", – добавила Верещук.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Он предупреждал, что уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе сделает невозможным дальнейшие переговоры с РФ.

Женщин, детей и стариков с "Азовстали" эвакуировали в несколько єтапов по 7 мая включительно. Медиков и раненых, как надеялись власти, євакуировать не удалось. Войска РФ продолжают штурмовать и обстреливать завод "Азовсталь".

11 мая офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что его подразделение не может сдаться россиянам, потому что имеет приказ держать оборону "Азовстали" в Мариуполе и нарушить его не может.

Читайте также: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис): Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника

Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников с "Азовстали"

Вадим Бойченко: Что может быть хуже ада? А оно есть, и эта крепость называется "Азовсталь"