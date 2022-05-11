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Киев предлагает обменять тяжелораненых военных с "Азовстали" на пленных россиян

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 21:11
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, остающихся на "Азовстали" в Мариуполе, на пленных военных РФ.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Дословно: "В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен:

Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.

Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются".

Детали: Верещук объяснила, что по состоянию на данный момент военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

"Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно", – отметила она.

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По словам вице-премьера, правительство прорабатывает разные варианты спасения украинских военных.

"Ни один из них не является идеальным. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", – добавила Верещук.

Предыстория:

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Темы: МариупольобменВерещук
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