Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Главарь оккупированной Южной Осетии говорит, что готовится вхождение в состав РФ

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 19:33

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии как части территории РФ.

Источник: Meduza со ссылкой на заявление Бибилова для членов российской правящей партии "Единая Россия"

Прямая речь Бибилова: "Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяния народа. И по этому пути мы будем двигаться.

Соответствующие юридические шаги мы предпримем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России".

Справка: Оккупированная российскими войсками Южная Осетия является частью территории Грузии. В 2008 году после российско-грузинской войны контингент российских оккупационных войск остался на территории республики, а непризнанное правительство объявило о независимости от Грузии.

Организация Объединенных Наций не признала независимость Южной Грузии. Самопровозглашенное правительство считают легитимным только 5 стран-членов ООН – Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Конфликт оставался "замороженным" с 2008 года в ситуации, когда грузинские власти не предпринимают попытки силового разрешения спора, а российские власти не предпринимают попытки юридической легитимизации оккупации и аннексии этой территории.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российское военное командование вывозит наемников из Южной Осетии для привлечения к боевым действиям в Украине.
  • Правящая партия Грузии и правительство очень скептически относятся к помощи Украине, в частности, в вопросе введения санкций против российских компаний и чиновников, а также открыто не осудили российское военное вторжение. Грузинская оппозиция требовала в начале марта отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за его нежелания осудить российскую агрессию и поддержать Украину.
  • Главарь самопровозглашенного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 27 марта, что боевики хотят организовать так называемый "референдум" о вхождении оккупированных территорий Луганщины в состав РФ. Однако в российском парламенте отреагировали, что пока проведение такого "референдума" преждевременно.

Темы: Южная ОсетияРосcияГрузияоккупация
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

На Донбассе в ближайшее время ждут тяжелых боев с россиянами – Данилов

Все новости...
Южная Осетия
Оккупанты пытаются привлечь наемников из ОРДЛО и оккупированных территорий Грузии
РФ ежегодно "вливает" в ОРЛО более 30 млрд рублей через банк Южной Осетии - СБУ
Новая президент Грузии заявила, что не время сотрудничать с Россией
Последние новости
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
00:18
обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле
00:16
Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом
00:10
Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста
23:54
Отказ от российского газа и продолжение "рублевого" шантажа: экономические итоги
Все новости...