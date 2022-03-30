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Главарь оккупированной Южной Осетии говорит, что готовится вхождение в состав РФ

Денис КарловскийСреда, 30 марта 2022, 19:33
Главарь оккупированной Южной Осетии говорит, что готовится вхождение в состав РФ

Так называемый "президент" самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что готовятся "юридические шаги" по вхождению оккупированной территории Грузии как части территории РФ.

Источник: Meduza со ссылкой на заявление Бибилова для членов российской правящей партии "Единая Россия"

Прямая речь Бибилова: "Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяния народа. И по этому пути мы будем двигаться.

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Соответствующие юридические шаги мы предпримем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины – России".

Справка: Оккупированная российскими войсками Южная Осетия является частью территории Грузии. В 2008 году после российско-грузинской войны контингент российских оккупационных войск остался на территории республики, а непризнанное правительство объявило о независимости от Грузии.

Организация Объединенных Наций не признала независимость Южной Грузии. Самопровозглашенное правительство считают легитимным только 5 стран-членов ООН – Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Конфликт оставался "замороженным" с 2008 года в ситуации, когда грузинские власти не предпринимают попытки силового разрешения спора, а российские власти не предпринимают попытки юридической легитимизации оккупации и аннексии этой территории.

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Предыстория:

  • Российское военное командование вывозит наемников из Южной Осетии для привлечения к боевым действиям в Украине.
  • Правящая партия Грузии и правительство очень скептически относятся к помощи Украине, в частности, в вопросе введения санкций против российских компаний и чиновников, а также открыто не осудили российское военное вторжение. Грузинская оппозиция требовала в начале марта отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили из-за его нежелания осудить российскую агрессию и поддержать Украину.
  • Главарь самопровозглашенного формирования "ЛНР" Леонид Пасечник заявил 27 марта, что боевики хотят организовать так называемый "референдум" о вхождении оккупированных территорий Луганщины в состав РФ. Однако в российском парламенте отреагировали, что пока проведение такого "референдума" преждевременно.

Темы: Южная ОсетияРосcияГрузияоккупация
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