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После призыва "Kalush Orchestra" на Евровидении мир гуглит "Мариуполь" и "Азовсталь"

Елена РощинаВоскресенье, 15 мая 2022, 00:40

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заметила, что после того, как группа "Kalush Orchestra" в финале конкурса Евровидение-2022 призвала помочь защитникам Мариуполя, в интернете стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Поиск по запросу "Азовсталь" после призыва Kalush Orchestra на Евровидении вырос в несколько раз

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Также активно начали интересоваться словом Мариуполь.

Весь мир за Мариуполь, весь мир за Азовсталь!

Kalush Orchestra, спасибо, ребята!

ВИДЕО ДНЯ

Мы сильны. Мы вместе. Мы победим".

 

Предыстория:

  • 14 мая лидер украинской группы "Kalush Orchestra" в финале песенного конкурса "Евровидение" призвал Европу спасти защитников Мариуполя, которым российские захватчики не дают выйти с завода "Азовсталь".
  • Портовый город Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря на юге Украины, был заблокирован российскими войсками почти в начале войны, 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
  • Они просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.
  • Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
  • В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.

Темы: ЕвровидениеМариупольАзоввойна
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