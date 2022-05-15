После призыва "Kalush Orchestra" на Евровидении мир гуглит "Мариуполь" и "Азовсталь"

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заметила, что после того, как группа "Kalush Orchestra" в финале конкурса Евровидение-2022 призвала помочь защитникам Мариуполя, в интернете стали больше интересоваться Мариуполем и "Азовсталью".

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Поиск по запросу "Азовсталь" после призыва Kalush Orchestra на Евровидении вырос в несколько раз

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Также активно начали интересоваться словом Мариуполь.

Весь мир за Мариуполь, весь мир за Азовсталь!

Kalush Orchestra, спасибо, ребята!

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Мы сильны. Мы вместе. Мы победим".

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