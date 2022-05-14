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Евровидение: Kalush Orchestra призвал мир спасти защитников Мариуполя

Елена РощинаСуббота, 14 мая 2022, 23:30
Kalush Orchestra на Евровидение-2022, фото Getty Images

Лидер украинской группы "Kalush Orchestra" в финале песенного конкурса "Евровидение" призвал Европу спасти защитников Мариуполя, которым российские захватчики не дают выйти с завода "Азовсталь".

Источник: UA.культура, трансляция Евровидения

Детали: Лидер группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк после выступления в финале "Евровидения-2022" с песней "Stefania" обратился со сцены в мир с важным призывом.

Прямая речь: "Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас".

Почему это важно: Портовый город Мариуполь, расположенный на побережье Азовского моря на юге Украины, был заблокирован российскими войсками почти в начале войны, 1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

Они просят мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – хотя бы об эвакуации раненых бойцов.

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Мирных жителей эвакуировали с завода неделю назад. Но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.

Напомним: 10 мая в итальянском Турине состоялся первый полуфинал Евровидения-2022, а 12 мая – второй полуфинал. В финал попали Украина, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова, Нидерланды, а также Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия.

Россия в этом году не участвует в песенном конкурсе, а россияне не могут голосовать за его участников.

Букмекеры предвещали Украине победу на "Евровидении-2022", а российская пропутинская группа хакеров угрожала помешать этому.

Латвийская группа "Citi Zēni" тем временем записала кавер на песню "Stefania" украинской группы "Kalush Orchestra".

Темы: ЕвровидениеМариупольАзовэвакуация
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