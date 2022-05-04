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С начала вторжения в России участились поджоги военкоматов

Денис КарловскийСреда, 4 мая 2022, 22:00
фото: getty images

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля в не менее шести регионах РФ неизвестные подожгли здания военных комиссариатов.

Источник: расследование российской службы ВВС

Детали: Журналисты ВВС нашли в российских СМИ подтверждение поджогов военкоматов по меньшей мере в шести регионах. Им неизвестны, связаны ли эти попытки поджогов.

Журналисты проверили, что за календарный год до вторжения 24 февраля в российских медиа написали только о трех подобных попытках поджога. К тому же, в двух случаях поджоги касались бывших построек, в которых военкоматы уже не были расположены.

После вторжения российских войск в Украину первый случай поджога произошел 28 февраля в Луховицах Московской области. Издание "Московский комсомолец" сообщало, что 21-летний житель разбил стекла здания, бросил туда зажигательные смеси, а перед этим разрисовал ворота в синий и желтый цвета, добавив "провокационную надпись" о российской армии.

Видеозапись, на которой якобы зафиксирован поджог, выложили 8 марта в telegram-канале "ВатаХантеры".

Полиция задержала 21-летнего подозреваемого 8 марта, но он, как утверждает "Московский комсомолец", якобы скрылся из-под стражи 13 марта. Однако уже вечером его снова задержали полицейские и вернули в СИЗО.

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3 марта стало известно о поджоге военкомата в Воронеже. Однако силовики заверили, что пострадала только дверь.

В ночь на 11 марта произошел поджог здания военкомата в городе Березовский в Свердловской области. "Комсомольская правда" писала, что поджог устроил 24-летний консультант из магазина электроники. Он якобы после задержания признался, что "хотел сорвать призыв". Прокуроры инкриминировали ему "покушение на убийство".

В ночь на 19 марта в городе Шуя Ивановской области произошел поджог военкомата. Местные СМИ настаивали, что подозреваемый в течение 5 часов убегал от правоохранителей и даже переодевался. По версии власти, он был под воздействием алкоголя.

Ночью 18 апреля подожгли здание военкомата в поселке Зубова Поляна в Мордовии. В результате пожара сгорели комнаты, где хранились личные дела призывников, а также повреждены несколько компьютеров. Местные СМИ сообщают, что несколько неизвестных забросали здание "коктейлями Молотова".

Последний инцидент произошел 4 мая в городе Нижневартовск в Ханты-Мансийском округе. Пожар заметили полицейские и потушили, потому пострадали только окна и фойе. Подозреваемых не нашли.

Предыстория:

  • Украинская разведка настаивает, что в России идет скрытая мобилизация "казаков" из южных областей, безработных, в том числе тех, кто потерял работу из-за введенных санкций, а также ведется подготовка к частичной мобилизации в областях, граничащих с Украиной.
  • Западные чиновники и украинская разведка считают, что 9 мая российский президент Владимир Путин может объявить состояние войны с Украиной и ввести всеобщую мобилизацию мужского населения. В Кремле отрицают, что "это все чушь".

Темы: Росcияпожармобилизацияпризыв
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