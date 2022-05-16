Командир "Азова" говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Прямая речь: "Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.
Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.
В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".
Что было раньше: 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками почти в начале войны –1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей из завода эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти заявляли, что договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.