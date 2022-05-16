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Командир "Азова" говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным

Алена МазуренкоПонедельник, 16 мая 2022, 20:24
Командир Азова говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным
ДЕНИС ПРОКОПЕНКО, СКРИНШОТ

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Прямая речь: "Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

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Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии.

В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

Что было раньше: 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

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С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.

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Темы: АзовМариупольвойнаоккупация
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