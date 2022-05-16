В России заявили об эвакуации раненых украинских военных с "Азовстали" в ОРДО

Российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны России: "16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых".

Детали: Согласно сообщению, в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).

С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.

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