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В России заявили об эвакуации раненых украинских военных с "Азовстали" в ОРДО

Катерина ТищенкоПонедельник, 16 мая 2022, 16:29
В России заявили об эвакуации раненых украинских военных с Азовстали в ОРДО
Азовсталь, фото Getty Images

Российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно Минобороны России: "16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых".

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Детали: Согласно сообщению, в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).

С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.

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Темы: МариупольРосcияэвакуация
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