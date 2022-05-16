В России заявили об эвакуации раненых украинских военных с "Азовстали" в ОРДО
Российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ
Дословно Минобороны России: "16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых".
Детали: Согласно сообщению, в районе "Азовстали" уже введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске (ОРДО).
С украинской стороны подтверждения этой информации пока нет.
Предыстория:
- 15 мая советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские военные применили против защитников на "Азовстали" то ли зажигательные снаряды, то ли фосфорные бомбы.
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками почти в начале войны –1 марта. С конца апреля украинские защитники Мариуполя заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей из завода эвакуировали, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывает, хотя Турция готова вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.
- В подземельях завода "Азовсталь", который штурмуют российские военные, в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи остаются порядка 600 раненых. Украинские власти заявляли, что договариваются об эвакуации хотя бы 60 самых тяжелых.