Операция по спасению защитников Мариуполя с Азовстали продолжается

Гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук

Прямая речь: "Азовсталь: гуманитарная операция продолжается.

В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных.

Работаем над последующими этапами гуманитарной операции. Даст Бог, все будет хорошо".

Детали: Пресс-служба Нацгвардии обнародовала фото раненых бойцов, которых удалось вывезти из "Азовстали".

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Что предшествовало: 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.

Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.

Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.

Также вечером Генштаб ВСУ заявил, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.