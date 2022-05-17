Россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Затоке
Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту через устье Днестровского лимана в Затоке в Одесской области.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "Да, ночью зафиксировано еще 2 попадания крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман.
Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста".
Детали: В небе над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила крылатую ракету, которую выпустил российский стратегический бомбардировщик над Каспийским морем.
По данным ОК "Юг", крылатая ракета двигалась в направлении западных областей Украины.
В ночь 17 мая украинские защитники в южных областях Украины нанесли 60 артиллерийских ударов по враждебным позициям. По меньшей мере, 20 российских военных погибли, а также уничтожены несколько единиц бронетехники и минометов.
Украинская разведка фиксирует, что российские захватчики давят на местное население на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, призывая присоединиться к квази-образованиям так называемого "ХНР" или поддержать аннексию региона к России.
Предыстория:
- 10 мая россияне нанесли четвертый по счету ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Первый обстрел моста через Днестровский лиман произошел 26 апреля, второй – 27 апреля. 2 мая российские войска в третий раз совершили ракетный обстрел этого же моста.
- Ночью 17 мая силы ПВО сбили три российских крылатых ракеты в небе над Львовской областью.
- Также ночью 17 мая украинские войска уничтожили артиллерийским ударом состав горюче-смазочных материалов оккупантов в Чернобаевке под Херсоном.
- Днем 16 мая россияне обстреляли центр города Николаева кассетными боеприпасами, запрещенными международными конвенциями.