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В России заявили, что Украина не ответила на их предложения и переговоров нет

Елена РощинаВторник, 17 мая 2022, 13:07

В МИД России заявили, что переговоры с Украиной не идут, так как Киев фактически вышел из переговорного процесса.

Источник: заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, РИА Новости, комментарий Офиса президента Украины

Прямая речь: "Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут - ред.)".

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Детали: Руденко заявил журналистам, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "передала Украине проект документа с четко выработанными формулировками" по мирному урегулированию. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал это тогда.

Какими были ответы Кремля на предложения Украины, обнародованные в Стамбуле 29 марта, – неизвестно.

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Киев тогда предлагал, чтобы вместо членства в НАТО Украина получила надежные гарантии безопасности от ряда государств, чтобы вопрос Донбасса решали президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский при личной встрече, а вопрос о статусе Крыма – решался на протяжении 15 лет, в мирной обстановке.

25 апреля президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не может подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальные вопросы Крыма и Донбасса.

Теперь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры "на паузе". По его словам, на данном этапе они нецелесообразны. 

Подоляк считает, что россияне не хотят признавать реальное положение дел и исходят их позиции "все или ничего".

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в марте говорил, что Соединенные Штаты не видят "признаков настоящей серьезности" со стороны России в намерениях договариваться.

Президент Владимир Зеленский не имел доверия к российской стороне в переговорах и уверял, что компромиссов по территориальной целостности и суверенитету Украины не будет.

Ведя переговоры, Россия продолжала вести бои за территории Украины, а военные РФ посягали на весь восток и юг Украины, чтобы иметь сухопутный путь в оккупированные Крым и Приднестровье.

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Темы: переговорыРосcиявойна
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