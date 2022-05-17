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Подоляк: Переговоры с Россией на паузе, причин тому несколько

Ирина БалачукВторник, 17 мая 2022, 14:06
Подоляк: Переговоры с Россией на паузе, причин тому несколько
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин.

Источник: комментарий Подоляка для СМИ, распространенный Офисом президента

Прямая речь Пололяка: "Переговорный процесс действительно на паузе. Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне отрицательной роли.

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Во-вторых, Россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по правилам, графику или планам России. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких целей РФ не достигнет".

Детали: Третьей причиной Подоляк назвал то, что Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. В частности, то, что сейчас из войны нужны выходить на "совсем других условиях, чем было заявлено сначала".

Поэтому, по словам представителя ОПУ, Россия предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления.

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Также Подоляк убежден, что "Россия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять истинную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации".

"Такова, по моему мнению, стратегическая цель россиян: все или ничего. Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой "империи".

Сегодня вообще речь не идет о "выходе или не выходе" из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – подытожил Подоляк.

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Темы: переговорыУкраинаРосcияОфис президента
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